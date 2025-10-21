باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بانک جهانی در گزارشی اعلام کرد هزینه بازسازی سوریه پس از بیش از سیزده سال درگیری، ۲۱۶ میلیارد دلار برآورد میشود. این گزارش که زیرساختها و داراییهای ساختمانی در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ را ارزیابی کرده، نشان میدهد درگیریها به یک سوم سرمایه اولیه سوریه پیش از جنگ آسیب زده است.
بر اساس این گزارش، خسارات مستقیم فیزیکی به زیرساختها، ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی بالغ بر ۱۰۸ میلیارد دلار برآورد شده که سهم زیرساختها با ۴۸ درصد کل خسارات (معادل ۵۲ میلیارد دلار) بیشترین میزان بوده است. استانهای حلب و حومه دمشق که در سالهای اولیه جنگ تحت بمبارانهای سنگین قرار داشتند، بیشترین صدمات را متحمل شدهاند.
ژان-کریستف کاره، مدیر بخش خاورمیانه بانک جهانی، با اشاره به چالشهای پیشرو گفت: «بانک جهانی آماده است تا در کنار مردم سوریه و جامعه بینالمللی برای حمایت از بهبودی و بازسازی همکاری کند.» برآوردها نشان میدهد هزینه بازسازی ده برابر بیشتر از تولید ناخالص داخلی پیشبینیشده سوریه در سال ۲۰۲۴ است.
منبع: رویترز