کارشناس اداره کل هواشناسی گلستان از بارش پراکنده باران از عصر امروز در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - ملاحی گفت: برای امروز و فردا با ورود سامانه بارشی آسمان استان ابری تا نیمه ابری خواهد شد.
او افزود: بارشهای پراکنده از عصر امروز تا فردا پیش بینی میشود.
ملاحی ادامه داد: انتظار داریم پدیده غبار محلی در برخی نقاط استان مشاهده شود و نسبت به روز گذشته روند دما کاهشی خواهد بود، این شرایط تا فردا ادامه دارد.
کارشناس اداره کل هواشناسی گفت: انتظار داریم با خروج سامانه بارشی برای روزهای پنجشنبه و جمعه وضعیت جوی استان به نسبت پایدار باشد و آسمان استان برای روزهای پایانی هفته صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.
ملاحی ادامه داد: برای روزهای پایانی هفته روند دما افزایشی پیش بینی میشود.