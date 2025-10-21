باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ابداع یک عینک هوشمند به گروهی از بیماران که بخشی از بینایی خود را از دست داده بودند، کمک کرده است تا بینایی خود را بازیابند. این اختراع پزشکی به بیماران مبتلا به دژنراسیون ماکولا (AMD) مرتبط با سن، امید بخشیده است. گروهی از بیماران به لطف فناوری پیشرفته همراه با عینک هوشمند، که به آنها کمک کرد دوباره جدول کلمات متقاطع را بخوانند و حل کنند، توانستند بخشی از بینایی مرکزی خود را بازیابند.

این مطالعه در مجله پزشکی نیوانگلند منتشر شده است. محققان گزارش دادند که بیماران کم‌بینا با استفاده از این فناوری عینک هوشمند توانستند به وضوح کافی ببینند تا جدول کلمات متقاطع را حل کنند و دوباره کتاب‌های معمولی را بخوانند.

شرکت‌کنندگان شامل افراد ۶۰ سال یا بالاتر مبتلا به دژنراسیون ماکولا مرتبط با سن در هر دو چشم و اختلال بینایی اندازه‌گیری شده با حدت بینایی حداقل ۱.۲ logMAR یا بدتر در چشم مورد مطالعه بودند.

دژنراسیون ماکولا مرتبط با سن قابل برگشت نیست، زیرا سلول‌های مرکز شبکیه بیماران به مرور زمان می‌میرند. بنابراین، این مطالعه بر بازیابی بخشی از بینایی از دست رفته با استفاده از یک دستگاه ۲ در ۲ میلی‌متری ساخته شده از پنل‌های خورشیدی فتوولتائیک کوچک متمرکز شد.

این دستگاه با جراحی زیر شبکیه بیمار قرار داده شد و بیماران عینک هوشمند مجهز به دوربینی را پوشیدند که تصاویر بزرگنمایی شده از جهان را با استفاده از نور نزدیک به مادون قرمز به شبکیه منتقل می‌کرد. سپس ایمپلنت شبکیه سیگنال‌های الکتریکی کوچکی را به عصب بینایی پمپ می‌کرد و کاری را که سلول‌های شبکیه معمولاً انجام می‌دهند، تقلید می‌کرد.

این مطالعه با ۳۸ بیمار دریافت کننده ایمپلنت شبکیه آغاز شد و ۳۲ نفر از آنها به مدت یک سال کامل در آزمایش بالینی ادامه دادند. پس از یک سال، ۲۶ نفر از ۳۲ شرکت کننده توانستند با نرخ موفقیت ۸۰٪، بهتر از ابتدای آزمایش ببینند.

با این حال، این فناوری بی‌نقص نیست؛ بیماران فقط می‌توانند جهان را با دید تار و سیاه و سفید ببینند، اما محققانی که در این مطالعه دخیل نبودند، این کار را "شگفت‌انگیز" توصیف کردند.

این فناوری از شرکت Science Corporation، یک شرکت رابط مغز و کامپیوتر، می‌آید که بنیانگذار و مدیرعامل آن، مکس هوداک، در سال ۲۰۱۶ به همراه ایلان ماسک، Neuralink را تأسیس کرد.

منبع: الیوم السابع