باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گفته یک مقام عالیرتبه در وزارت امور خارجه عراق که با العربی الجدید صحبت کرده است، مقامات عراقی و سوری در دوره آتی به سمت همکاری و هماهنگی بیشتر در پرونده امنیتی و تبادل اطلاعات حرکت میکنند.
این مقام فاش کرد که دیدارهای محرمانه و اعلام نشدهای میان مقامات امنیتی عراق و همتایان سوری آنها اخیرا برای بررسی پرونده مرزها، همکاریهای امنیتی، پیگرد هستههای گروه داعش، تبادل زندانیان و وضعیت اردوگاه الهول که تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) است، برگزار شده است.
بغداد اخیرا موضعی اتخاذ کرد که به نفع دمشق تلقی شد؛ این کشور از بازگشایی گذرگاه مرزی ربیعه میان نینوای عراق و حسکه سوریه، تا زمانی که مدیریت آن تحت کنترل دولت سوریه در دمشق باشد و نه نیروهای قسد که در حال حاضر آن را کنترل میکنند، امتناع کرد.
یک مقام ارشد عراقی در وزارت خارجه امروز سهشنبه به العربی الجدید اطلاع داد که عراق و سوریه عملا وارد مرحله هماهنگی و همکاری امنیتی شدهاند، که با حمایت نیروهای ائتلاف بینالمللی به سرکردکی آمریکا، که ادعا میکند برای پیگرد شبهنظامیان وابسته به سازمان داعش در هر دو کشور فعالیت میکنند، همراه است.
همین مقام اشاره کرد که در دوره گذشته چندین نشست امنیتی میان دو کشور برگزار شد که مقامات مسئول در پروندههای تروریسم، مرزها و مبارزه با مواد مخدر در آن حضور داشتند؛ این امر در راستای تلاش عراق برای تامین امنیت مرزهای غربی و شمالی خود با سوریه است.
به گفته این مقام که خواست نامش فاش نشود، عراق و سوریه به زودی از اتخاذ گامهای جدید در روابط دوجانبه، از جمله در پرونده آب، گذرگاههای زمینی و همکاریهای تجاری، خبر خواهند داد.
او بازگشت کامل روابط میان دو کشور را روندی تدریجی، اما مورد توافق سیاسی دانست. او پیشبینی کرد که دو کشور پس از انتخابات و تشکیل دولت جدید به سمت روابط کامل حرکت خواهند کرد.
در همین راستا روز گذشته محمد شیاع السودانی، نخست وزیر این کشور اعلام کرده بود که سفارت عراق و سوریه در بغداد و دمشق به فعالیت خود ادامه میدهند و دو کشور همکاری و هماهنگی امنیتی برای پیگرد گروههای تروریستی و قاچاقچیان مواد مخدر دارند.
منبع: العربی الجدید