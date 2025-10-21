فرمانده انتظامی بابل از کشف ۱۲ تن برنج تخلیط شده به ارزش ۲۴ میلیارد ریال در عملیات پلیس امنیت اقتصادی آن شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ علی داداش تبار فرمانده انتظامی بابل گفت: در تداوم طرح تشدید مبارزه با سوء استفاده کنندگان اقلام مورد نیاز عمومی و به دنبال تحقیقات صورت گرفته مبنی بر تخلیط برنج مرغوب ایرانی با برنج خارجی در یک سورتینگ در شهرستان بابل، موضوع در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

او افزود: با بررسی‌های میدانی و تحقیقات پلیسی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی از این انبار بازرسی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل با اشاره به کشف ۱۲ تن برنج تقلبی در بسته بندی برنج ایرانی در این عملیات گفت: در بررسی کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی، ارزش تقریبی برنج‌های احتکار شده ۲۴ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ داداش تبار در پایان با تأکید بر عزم قاطع پلیس در مبارزه با سوء استفاده کنندگان کالا‌های اساسی و ارزاق عمومی مورد نیاز مردم، افزود: متهم دستگیر شده در این عملیات پس از تشکیل پرونده، به منظور سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

برچسب ها: تخلیط برنج ، برنج قاچاق
