باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ عبدالله حسن زاده فرمانده انتظامی شهرستان ساری گفت: برابر احکام قضایی از دادسرای عمومی و انقلاب ساری مبنی بر ساخت و ساز غیر مجاز موضوع در دستور کارماموران انتظامی پاسگاه هولار و یگان امداد این شهرستان قرار گرفت.

او افزود: در اجرای این طرح با حضور ماموران انتظامی این شهرستان و عوامل اداره راهداری و حمل و نقل ساری واقع در روستای ترم، پس از هماهنگی‌های اخذ شده با مراجع قضایی و اداره راهداری و حمل و نقل پس از قرائت و تفهیم حکم قضایی نسبت به اجرای حکم قلع و قمع مربوط به ساخت و ساز غیر مجاز حکم تخریب ۲ واحد‌های تجاری که به صورت غیر مجاز ساخته شده بود اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ساری از همکاری خوب و صمیمانه مردم در اجرای این طرح تشکر و از آنان خواست: در صورت مشاهده هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز، مراتب را با تلفن ۱۱۰ در اختیار پلیس بگذارند.