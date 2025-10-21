فرمانده انتظامی شهرستان ساری از اجرای حکم واحد‌های تجاری غیر مجاز در روستای ترم در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ عبدالله حسن زاده فرمانده انتظامی شهرستان ساری گفت: برابر احکام قضایی از دادسرای عمومی و انقلاب ساری مبنی بر ساخت و ساز غیر مجاز موضوع در دستور کارماموران انتظامی پاسگاه هولار و یگان امداد این شهرستان قرار گرفت.

او افزود: در اجرای این طرح با حضور ماموران انتظامی این شهرستان و عوامل اداره راهداری و حمل و نقل ساری واقع در روستای ترم، پس از هماهنگی‌های اخذ شده با مراجع قضایی و اداره راهداری و حمل و نقل پس از قرائت و تفهیم حکم قضایی نسبت به اجرای حکم قلع و قمع مربوط به ساخت و ساز غیر مجاز حکم تخریب ۲ واحد‌های تجاری که به صورت غیر مجاز ساخته شده بود اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ساری از همکاری خوب و صمیمانه مردم در اجرای این طرح تشکر و از آنان خواست: در صورت مشاهده هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز، مراتب را با تلفن ۱۱۰ در اختیار پلیس بگذارند.

برچسب ها: ساخت و ساز غیرمجاز ، احکام قضایی
خبرهای مرتبط
قلع و قمع ۵ بنای غیر مجاز در اراضی کشاورزی منطقه لفور 
ادامه برخورد قانونی با متخلفان تغییر کاربری؛ ۶۶ فقره حکم قلع و قمع در ساری اجرا شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کشف ۱۲ تن برنج تخلیط شده در بابل
محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های شمال برقرار می‌شود
دستگیری عاملان قطع درختان توسکا جنگل الیمالات
افزایش ۳۶ درصدی تولید شالی در شهرستان میاندورود
اجرای حکم تخریب واحد‌های تجاری غیر مجاز در ساری
آخرین اخبار
افزایش ۳۶ درصدی تولید شالی در شهرستان میاندورود
دستگیری عاملان قطع درختان توسکا جنگل الیمالات
کشف ۱۲ تن برنج تخلیط شده در بابل
اجرای حکم تخریب واحد‌های تجاری غیر مجاز در ساری
محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های شمال برقرار می‌شود
مطالبات گندمکاران مازندران به طور کامل پرداخت شد
مجروح شدن ۸۸ مازندرانی بر اثر گازگرفتگی سگ
رفع تصرف ۱۷ هزار مترمربع از اراضی ملی در نور
اقدامات پیشگیرانه دامپزشکی در پی تلفات چند راس دام در ساری