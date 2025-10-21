امکان فروش ارز کالای انتهایی زنجیره فولاد و فرآورده نفتی در تالار دوم ارزی فراهم شد

باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی با هدف تعمیق و توسعه تالار اول و دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای کالای واقع شده در انتهای زنجیره فولادی و فرآورده نفتی مشتمل برکد تعرفه که شامل کالا‌های میلگرد، پروفیل، قیر و هیدروکربن‌ها (تولیدی پالایشگاه‌های کوچک مقیاس) است با در نظر گرفتن قیمت پایه کالا‌های مذکور در بورس کالا، امکان فروش ارز حاصل صادرات این کالا‌ها به ازای صادرکنندگانی که حداقل ۲۰ درصد از تعهدات خود را در ۱۵ ماه گذشته در تالار اول مرکز مبادله و سایر روش‌های مجاز رفع نموده‌اند در تالار دوم مرکز مبادله مهیا شد که این نسبت ۲۰-۸۰ به صورت پویا و به روز کنترل می‌شود.

همچنین صادرکنندگان کالا‌های مشمول بند ۱ ماده ۸ آیین نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات موظف به برگشت ۱۰۰ درصد ارز خود به تالار اول مرکز مبادله ارز و طلا و در چهارچوب ضوابط ایین نامه خواهند بود.

براساس بند ۱ ماده ۸ آیین نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات تمامی صادر کنندگان محصولات پتروشیمی پالایشی، فولادی فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی مکلفند ۱۰۰ درصد تعهدات ارزی صادراتی خود را از طریق فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما رفع کنند.

منبع: بانک مرکزی