معاون پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری گفت:در سال گذشته تا ۶ هزار میلیارد تومان از ظرفیت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه برای ۷۷۷ شرکت تایید شده هزینه شد.

صالحی در نشست هم اندیشی بررسی قانون جهش دانش بنیان در زمینه اعتبار مالیاتی و تحقیق و توسعه در تبریز با بیان اینکه تمامی صنایع باید از ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌های استان آذربایجان شرقی استفاده کنند گفت: متاسفانه به خاطر عدم آگاهی بسیاری از دانشگاه‌ها از ظرفیت اساسی این قانون به خوبی استفاده نشده است.



وی با تاکید بر اینکه برای استفاده از این قانون انجام تفاهم کتبی بین دانشگاه و صنایع کافی است افزود: طبق قانون جهش تولید دانش بنیان، ماده ۱۱ بند ب معادل هزینه انجام شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت‌ها و موسسات متقاضی اعطا می‌شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال‌های بعد کسر می‌گردد.



وی خاطرنشان کرد:در سال گذشته تا ۶ هزار میلیارد تومان از ظرفیت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه برای ۷۷۷ شرکت تایید شده هزینه شد و عملکرد اعتبار مالیاتی همکاری با دانشگاه‌ها در سال گذشته بیش از ۸۵ درصد بود و تنها ۱۵ درصد در بخش فناوری و نوآوری رد تایید شده است.



سرمست استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه این برنامه‌ها منابع اصلی قدرت با خلاقیت و نوآوری و دانش کاربردی است گفت:تقویت زیست بوم فناوری، اجرای واقعی و عملیاتی کردن قانون جهش تولید برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و پیوند دادن خلاقیت دانشگاهی با نیاز صنعت و جامعه از اولویت‌های استان است.



سرمست با ابراز تاسف از اینکه بین دانشگاه و صنعت شکاف عمیقی وجود دارد گفت:مهمترین نقش استاندار در استان همرسانی اضلاع پیوند مدیران اجرایی با کار آفرینان، صنعتگران، دانشگاهیان و تشکل‌های اقتصادی است.



استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: معافیت‌های مالیاتی این ماده قانونی سرمایه گذاری برای آینده است و باعث رشد و شکوفایی کشور در تمامی بخش‌ها می‌شود و ما هم در این راستا در آذربایجان شرقی مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان برای پیوند دانشگاه‌ها با صنایع استان تفاهم کردیم و حمایت‌های لازم را از شرکت‌های دانش بنیان و فناور خواهیم داشت.



قره بیگلو معاون پژوهش و فناوری دانشگاه هنر اسلامی تبریز گفت: نقش دانشگاه‌ها در توسعه زیست بوم دانش به عنوان نقش آفرینان اصلی در توسعه اقتصاد بسیار مهم است تا با استفاده از قوانین مترقی با تاکید بر سرمایه گذاری برای نوآوری برای صاحبان صنایع تلاش کنیم.



وی افزود: در این راستا دانشگاه هنر اسلامی استان می‌تواند با شناسایی ظرفیت‌های خلاق، هدایت و تسهیل گری، ایجاد پلتفرم رسمی بین دانشگاه و صنایع خلاق و هدایت اکو سیستم صنایع خلاق استان در راستای اقتصاد دانش بنیان اقدام کند.



گفتنی است نشست هم اندیشی بررسی قانون جهش دانش بنیان در زمینه اعتبار مالیاتی و تحقیق و توسعه با حضور استادان دانشگاه و صاحبان کسب و کار استان در دانشگاه هنر اسلامی تبریز برگزار شد.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما