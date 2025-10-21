باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اعلام کرد که روز سه‌شنبه پیکر ۱۵ فلسطینی از اسرائیل به نوار غزه را منتقل کرده است. این اقدام در چارچوب توافق آتش‌بس میانجی‌گری شده توسط آمریکا انجام شده و شمار کل پیکرهای تحویل شده به ۱۶۵ نفر رسیده است.

در بیانیه این نهاد بین‌المللی آمده است: «کمیته بین‌المللی صلیب سرخ امروز انتقال پیکر‌های اسرای شهید فلسطینی را به مقامات غزه تسهیل کرد... مقامات محلی بهداشت در غزه تعداد پیکرهای دریافت شده امروز را ۱۵ نفر تأیید کرده‌اند.»

بر اساس توافق آتش‌بس غزه، اسرائیل متعهد شده است به ازای تحویل جنازه هر اسیر اسرائیل، پیکر ۱۵ فلسطینی را تحویل دهد. اسرائیل نیز دوشنبه تأیید کرد که حماس پیکر سیزدهمین اسیر را تحویل داده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه/ الجزیره