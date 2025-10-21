باشگاه خبرنگاران جوان - دانش آموزانی که در مدارس حاشیه جاده‌های اصلی روستای سلطان محمد طاهر شهرستان بابل استان مازندران مشغول به تحصیل هستند؛ به طور مداوم شاهد تردد خودرو‌های سبک و سنگین از این مسیر هستند و آنها مجبورند برای رفتن به مدرسه و زمان برگشت از عرض جاده عبور کنند که این موضوع علاوه بر اینکه موجب تهدید سلامتی دانش آموزان می‌شود؛ نگرانی والدین را دوچندان کرده است.

شهروندخبرنگار‌های ما با ارسال فیلمی از مسئولان درخواست کردند تا برای فراهم کردن ایمنی دانش آموزان و کاهش خطر تصادف؛ نسبت به نصب علائم راهنمایی و رانندگی، خط کشی و سرعت گیری در سطح جاده مقابل مدارس اقدام کنند.

منبع: علی حاجی آقازاده سنگرودی - مازندران

