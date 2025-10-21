 همزمان با هفته تربیت‌بدنی جشنواره‌ای شاد و خانوادگی با محوریت بادبادک‌پرانی و بازی‌های محلی در ترکمانچای برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -‌ مهدی پاشایی شهردار ترکمانچای گفت:جشنواره بادبادک‌پرانی و بازی‌های محلی با هدف ترویج نشاط اجتماعی، تقویت روحیه همدلی و گرامیداشت هفته تربیت‌بدنی توسط شهرداری و با همکاری فرمانداری، اداره ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، شورای اسلامی شهر و کتابخانه عمومی برگزار شد.

 وی افزود:در این جشنواره شرکت‌کنندگان در فعالیت‌هایی چون بادبادک‌پرانی، نقاشی، دوومیدانی، طناب‌کشی، طناب‌زنی و بازی محلی وسطی حضور یافتند و فضای پرنشاطی را رقم زدند.

 شهردار ترکمانچای همچنین بر اهمیت استمرار چنین برنامه‌هایی در راستای ارتقای سلامت جسمی و روانی شهروندان تاکید کرد.

برچسب ها: برگزاری جشنواره ، هفته تربیت بدنی
