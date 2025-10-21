فرمانده کل سپاه پاسداران از آمادگی کامل ایران برای پاسخ قاطع به هرگونه تعدی در آینده خبر داد و گفت: جهنمی علیه دشمن به پا خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «قاسم الاعرجی» مشاور امنیت ملی عراق و هیات همراه وی با سرلشکر پاسدار محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیدار و گفتوگو کردند.
سرلشکر پاکپور ضمن خوشآمدگویی به هیات عراقی، این دیدار را در مقطع کنونی عراق بسیار مهم دانست و هشدار داد: دشمنان منطقه به دنبال تضعیف وحدت داخلی کشورها هستند. در جنگ ۱۲ روزه، رژیم صهیونیستی قصد داشت با ترور فرماندهان و ایجاد آشوب، انسجام ملی ایران را مختل کند، اما با درایت رهبر معظم انقلاب و هوشیاری ملت، این توطئه خنثی شد.
وی با اشاره به توان دفاعی ایران در جنگ ۱۲ روزه، اظهار داشت: دشمن گمان میکرد توان موشکی ما در روزهای ابتدایی کاهش خواهد یافت، اما با قدرت و شدت عمل کردیم و اهداف موردنظر را با دقت بالا منهدم کردیم.
فرمانده کل سپاه پاسداران همچنین از آمادگی کامل ایران برای پاسخ قاطع به هرگونه تعدی در آینده خبر داد و تاکیدکرد: جهنمی علیه دشمن به پا خواهیم کرد.
سرلشکر پاکپور با قدردانی از اقدامات عراق در کنترل گروههای معارض در جریان جنگ ۱۲ روزه، خواستار اجرای کامل توافقات امنیتی و استقرار کمیته میدانی برای نظارت بر مناطق مرزی شد و تأکید کرد: این گروهها تهدیدی برای امنیت هر دو کشور هستند و باید با همکاری مشترک مهار شوند.
قاسم الاعرجی نیز در این دیدار، سلام و تحیات رئیسجمهور و نخستوزیر عراق را به سرلشکر پاکپور ابلاغ و بر تعهد عراق به اجرای توافقات امنیتی با ایران تأکید نمود. وی با بیان اینکه «امنیت ایران، امنیت عراق است»، هرگونه سوءاستفاده از خاک عراق علیه ایران را قاطعانه رد کرد و از تشکیل کمیته مشترک برای نظارت بر اجرای معاهده امنیتی دو کشور و جلوگیری از هرگونه تحرکات غیرقانونی خبر داد.
وی همچنین به آتشبس اخیر در غزه اشاره کرد و با ابراز بیاعتمادی به رژیم صهیونیستی، احتمال نقض این آتشبس را بالا دانست و تأکید کرد: اتحاد کشورهای منطقه کلید برقراری آرامش و ثبات است. در جنگ ۱۲روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، دشمن انتظار داشت ملت ایران علیه نظام خود قیام کند، اما ملت ایران با انسجام ملی، پایبندی خود به اصول انقلاب را نشان داد.
مشاور امنیت ملی عراق نیز در پاسخ، بار دیگر بر تعهد عراق به پیشگیری از هرگونه اقدام علیه امنیت ایران از خاک این کشور تأکید کرد و گفت: «ما در جنگ ۱۲ روزه اجازه هیچگونه تحرکی به گروههای معارض ندادیم و در آینده نیز قاطعانه مانع خواهیم شد.»
در پایان، دو طرف بر تقویت همکاریهای امنیتی و عملیاتی کردن توافقات دوجانبه تأکید داشتند و مقامات عراقی پایبندی اخلاقی و سیاسی خود به تعهدات با ایران را مورد تأکید قرار دادند.
منبع: سپاه پاسداران