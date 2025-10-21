باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - علی فراشائیان در نشست خبری با تشریح مجموعه اقدامات انجامشده در حوزههای عمرانی، خدماتی، اجتماعی و فرهنگی، از اجرای پروژههای گسترده در محلات جنوبی، بهبود زیرساختهای شهری، ساماندهی فضاهای عمومی و تقویت مشارکت مردمی در مدیریت شهری خبر داد.
شهردار منطقه هفت شیراز با تأکید بر رویکرد عدالتمحور شهرداری، تحقق توسعه متوازن را هدف اصلی برنامههای منطقه عنوان کرد.
او با اشاره به وسعت زیاد منطقه ۷ و تنوع جمعیتی آن گفت: این منطقه از محدوده بلوار مدرس تا حاشیه جنوبی شهر امتداد دارد و شامل محلاتی است که نیازهای عمرانی و خدماتی متنوعی دارند. در سالهای اخیر با برنامهریزی دقیق، پروژههای متعددی در حوزه آسفالت، جدولگذاری، بهسازی معابر و ساماندهی فضای سبز آغاز و بخشی از آنها به بهرهبرداری رسیده است.
به گفته شهردار منطقه ۷ شیراز، هدف اصلی مدیریت منطقه، ایجاد توازن در توسعه شهری است تا همه محلات از امکانات یکسان برخوردار شوند. بر همین اساس، شهرداری منطقه ۷ در سال گذشته بیش از چندین کیلومتر عملیات زیرسازی و آسفالت در معابر فرعی و اصلی را اجرا کرده و این روند در سال جاری نیز ادامه دارد.
او، یکی از مهمترین برنامههای شهرداری را اجرای طرحهای شاخص عمرانی در نقاط محروم دانست و اظهار کرد: احداث پارکهای جدید، اصلاح هندسی معابر، تکمیل پروژههای نیمهتمام و توسعه فضاهای عمومی از اولویتهای منطقه است.
فراشائیان افزود: با توجه به سیاست کلان شهرداری شیراز مبنی بر توجه ویژه به مناطق کمبرخوردار، در منطقه ۷ تلاش شده است پروژهها بهصورت هدفمند و بر پایه مطالعات دقیق نیازسنجی محلی اجرا شود تا علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی، رضایتمندی شهروندان نیز افزایش یابد.
او با اشاره به نقش خدمات شهری در حفظ چهره شهر گفت: فعالیتهای گستردهای در زمینه نظافت، جمعآوری پسماند، لایروبی جویها، کاشت گلهای فصلی و ساماندهی فضای سبز در حال انجام است. بهویژه در محلاتی که بهدلیل قدمت بالا نیاز بیشتری به خدمات روزمره دارند، نیروهای خدماتی با برنامهریزی دقیق مستقر شدهاند.
شهردار منطقه ۷ شیراز افزود: در کنار این فعالیتها، پاکسازی دیوارنویسیها، رنگآمیزی جداول، مرمت المانهای شهری و بهسازی پارکها نیز در دستور کار قرار دارد. هدف این است که شهروندان منطقه ۷ احساس تعلق بیشتری نسبت به محیط زندگی خود پیدا کنند و در حفظ نظافت عمومی مشارکت فعال داشته باشند.
او با تاکید بر اینکه توسعه شهری بدون توجه به فرهنگ و اجتماع ممکن نیست، گفت: منطقه ۷ از ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی بالایی برخوردار است و با بهرهگیری از این پتانسیلها، برنامههای متعددی در حوزههای فرهنگی، هنری و آموزشی برگزار شده است. از جمله این برنامهها میتوان به برگزاری جشنهای محلی، کارگاههای آموزشی، نمایشگاههای هنری و برنامههای فرهنگی در بوستانها اشاره کرد.
فراشائیان با بیان اینکه افزایش سرمایه اجتماعی از اهداف اصلی مدیریت شهری است، افزود: با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری، در هر فصل رویدادهایی متناسب با گروههای سنی مختلف اجرا میشود تا ارتباط نزدیکتری میان شهرداری و مردم شکل گیرد.
او با اشاره به اهمیت ارتباط مستقیم با مردم گفت: مدیریت شهری بدون مشارکت شهروندان به نتیجه مطلوب نمیرسد. در همین راستا، دیدارهای مردمی در سطح محلات منطقه ۷ بهصورت مستمر برگزار میشود تا مشکلات و مطالبات اهالی از نزدیک بررسی و برای رفع آنها تصمیمگیری شود.
شهردار منطقه ۷ شیراز افزود: این دیدارها موجب شده است بسیاری از مشکلات کوچک محلی در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود و همچنین برنامههای توسعهای منطقه بر اساس نیاز واقعی مردم تدوین گردد. مردم منطقه ۷ همواره همراه و همدل شهرداری بودهاند و این همراهی بزرگترین سرمایه اجتماعی مدیریت شهری است.
او در تشریح پروژههای در حال اجرا اظهار داشت: در حال حاضر، طرحهای متعددی در زمینه بهسازی معابر، احداث بوستانهای محلهای، توسعه روشنایی، ایجاد مسیرهای ایمن برای عابران پیاده و ساماندهی بافتهای فرسوده در دست انجام است.
فراشائیان با اشاره به اینکه بافت فرسوده بخش قابلتوجهی از منطقه ۷ را شامل میشود، گفت: در همکاری با اداره کل راه و شهرسازی و سایر نهادها، برنامهریزیهایی برای تسهیل صدور پروانه ساخت، تشویق سرمایهگذاران و حمایت از ساکنان این مناطق انجام شده تا بازآفرینی شهری با سرعت بیشتری دنبال شود.
به گفته او، یکی از برنامههای آتی منطقه، تکمیل طرحهای نیمهتمامی است که در سالهای گذشته به دلایل مختلف متوقف شده بودند. با تخصیص اعتبارات جدید و مشارکت بخش خصوصی، این پروژهها در مسیر تکمیل قرار گرفتهاند.
شهردار منطقه ۷ شیراز تأکید کرد: عدالت در ارائه خدمات و توزیع امکانات از اولویتهای اصلی شهرداری منطقه ۷ است.
فراشائیان گفت: تلاش کردهایم تا نگاه عدالتمحور را در تمام برنامههای عمرانی و خدماتی پیاده کنیم؛ بهگونهای که هیچ محلهای احساس محرومیت نکند.
او در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات موجود اشاره کرد و گفت: وسعت زیاد منطقه، فرسودگی زیرساختها، کمبود بودجه عمرانی و تراکم بالای جمعیت از جمله چالشهای پیشروی مدیریت منطقه است. با این حال، با برنامهریزی دقیق و استفاده بهینه از منابع، تلاش کردهایم روند توسعه متوقف نشود.
او اضافه کرد: تعامل مثبت با سایر مناطق، همکاری مستمر با شوراهای اجتماعی محلات و پیگیری مستمر برای جذب اعتبارات جدید از راهکارهایی است که برای عبور از محدودیتها به کار گرفته شده است.
فراشائیان با بیان چشمانداز آینده منطقه گفت: هدف ما تبدیل منطقه ۷ به الگویی از توسعه متوازن شهری در شیراز است. با اجرای برنامههای جدید در حوزه حملونقل، توسعه فضاهای فرهنگی و ورزشی، بهبود وضعیت معابر و افزایش سرانه فضای سبز، این منطقه میتواند به یکی از نواحی برخوردار و پویا تبدیل شود.
او تأکید کرد: مدیریت شهری با تکیه بر همدلی و همراهی مردم و با اجرای سیاستهای عدالتمحور، آیندهای روشن برای منطقه ۷ ترسیم کرده است؛ آیندهای که در آن، همه شهروندان از امکانات یکسان و محیطی مطلوب برای زندگی برخوردار باشند.
شهردار منطقه ۷ شیراز با اشاره به وضعیت بافتهای فرسوده و ناکارآمد منطقه، گفت: چند روستای الحاقی جزو مناطقی هستند که هدف برنامههای محرومیتزدایی و بهسازی شهری قرار گرفتهاند. این روستاها که هفت مورد آن به منطقه ۷ الحاق شدهاند، همچنان با مشکلاتی مانند زیرسازی و جمعآوری آبهای سطحی دستوپنجه نرم میکنند.
او افزود: با وجود تلاشهای عمرانی و ایجاد زیرساختها، شرایط این مناطق به دلیل وضعیت طبیعی زمین و آبهای سطحی، به سرعت قابل اصلاح نیست، اما برنامههای مستمر برای بهبود وضعیت ادامه دارد.
شهردار منطقه ۷ شیراز تأکید کرد: ما در منطقه ۴ سالن ورزشی استاندارد داریم که با مساحت مناسب و تجهیزات کافی، پاسخگوی نیاز شهروندان است. همچنین تلاش شده خانههای محلهای، مراکز فرهنگی و بهداشتی در کنار پارکها ایجاد شوند تا کمبودهای ورزشی و فرهنگی پوشش داده شود.
او گفت: پارکها و فضاهای سبز بر اساس اولویتبندی نیازهای مردم بازسازی شده و تلاش شده تا حضور شهروندان و فعالیتهای اجتماعی در این فضاها افزایش یابد. برخی پارکها ممکن است هنوز کمبودهایی مانند صندلی یا تجهیزات بازی داشته باشند که به مرور اصلاح خواهند شد.
فراشائیان درباره پروژههای گردشگری و میراثی منطقه بیان کرد: پروژههای قلعه ابو نصر و برم دلک که جزو مناطق گردشگری فاخر هستند، مراحل بازسازی و تحویل را گذراندهاند و با همکاری میراث فرهنگی، فعالیتهای لازم برای حفظ و بهرهبرداری از این اماکن انجام شده است.
او اضافه کرد: این تجربه، نمونهای برای سایر مناطق شهری است تا با برنامهریزی صحیح، الحاق روستاها و بهسازی بافتها با مشکلات کمتری همراه باشد.
شهردار منطقه ۷ شیراز توضیح داد: در حوزه عمرانی، لولهگذاری آب و فاضلاب، بهسازی معابر و ایجاد مسیرهای دسترسی به پارکها و بلوارها به طور جدی دنبال میشود. پروژهها با برنامهریزی دقیق و هماهنگی با نهادهای مرتبط اجرا شده و هدف، رساندن پروژهها به استانداردهای مطلوب است.
او افزود: با وجود محدودیتهای بودجهای و شرایط طبیعی، تلاش شده پروژههای عمرانی با کیفیت مناسب و در زمانبندی مشخص اجرا شوند. صدور پروانههای ساختمانی در منطقه با استانداردهای بالا و سرعت قابل توجه انجام میشود و این روند به توسعه متوازن شهری کمک کرده است.
شهردار منطقه هفت شیراز خاطرنشان کرد: رویکرد مدیریت شهری مبتنی بر عدالت و توجه به نیازهای شهروندان است. ساکنان کمبرخوردار و فقیر مناطق مختلف، همواره در اولویت قرار دارند و پروژهها به گونهای اجرا میشوند که تمامی شهروندان از امکانات پایه و فرهنگی بهرهمند شوند.
او ادامه داد: توجه به ورزش بانوان، ایجاد فرصتهای فرهنگی و حفظ فضاهای سبز از جمله برنامههایی است که بر اساس نیازهای واقعی مردم طراحی شده است.