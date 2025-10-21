باشگاه خبرنگاران جوان _ حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنیاژهای روز سهشنبه در دانشگاه ایلام، در دیدار با اقشار مختلف مردم استان ایلام، اظهار کرد که بارها مسوولان استانی از ظرفیتها، آسیبها و مطالبات مردم سخن گفتهاندو ما نیز این استان را پیشتر ارزیابی و شناسایی کردهایم و امروز که از نزدیک با شما گفتوگو میکنیم، ارزش تعامل را بیشتر لمس میکنم.
وی افزود: دیدار بیواسطه با مردم و بررسی مسائل از زبان خود آنها، سرمایهای بزرگ برای ماست و امیدوارم با کمک شما بتوانیم مشکلات را بهتر بشناسیم و در جهت رفعشان گام برداریم.
رئیس قوه قضاییه لزوم حضور مسئولان قضایی در میان مردم را مهم دانست و گفت: تعدادی از همکارانم در سازمان بازرسی، دادستانی کل و دیگر بخشها، به طور مستقیم میان مردم رفتهاند، گروهی چند نفره از معاونان قضایی و کارمندان مجموعه، با هدف ارتباط مستقیم و بیواسطه با اقشار مختلف در مکانهای مشخص حضوری فعال دارند، تا مسائل مردم را از نزدیک شنیده و راهحل مناسب بیابند.
حجتالاسلام اژهای درباره وظایف حکومت و مسوولان یادآور شد که اصلیترین هدف، انجام وظایف قانونی و اخلاقی در خدمت به مردم است و نمیتوان گفت به چه میزان موفق بودهایم، اما این را با اطمینان میگویم که همه همکارانم از تمام ظرفیت و توان خود استفاده میکنند تا برای رفع مشکلات مردم اقدام شود، خداوند را شاهد میگیرم که همگان در مسیر خدمت، نهایت تلاش خود را به عمل میآورند.
در بخشی دیگر از سخنان خود، اژهای به اهمیت همدلی مسئولان استان ایلام اشاره کرد و گفت: بارها از رئیس دادگستری و دیگر فرهیختگان استان شنیدهام که جامعه مسوولان ایلام مردمی، دلسوز، پرتلاش و آشنا به دردهای جامعه است و همین آگاهی به ظرفیتها، چالشها و مسائل دانشگاهی و اجتماعی شرط لازم برای حل مشکلات مردم است و باید با همکاری و وفاق، اطلاعات و مشکلات را به حداقل رساند.
در موضوع راهبردهای دستگاه قضا، رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: راهبرد قوه قضاییه در سراسر کشور، قاطعیت توأم با رعایت اخلاق اسلامی است و هیچگاه نباید از اصل عدل و حقیقت عدول کرد، باید همواره اخلاق اسلامی را سرلوحه عملکرد قرار داد.
وی افزود: در هر نقطهای که لازم باشد باید با تدبیر و مدارا برخورد کرد و در مواقع لزوم، بدون هیچگونه اغماض و با قاطعیت در برابر تخلفات و ناهنجاریها ایستاد.
حجت الاسلام اژهای درباره آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی اظهار کرد که امروز جامعه ما با چالشهایی نظیر طلاقهای متعدد، ازدواجهای دیرهنگام، کاهش نرخ فرزندآوری و دیگر آسیبهای اجتماعی مواجه است و این موارد، چه از منظر دینی، چه سیاسی و چه اجتماعی، یک مشکل اساسی است که دشمنان با بهرهگیری از فضای مجازی و ابزارهای جدید، سعی در ایجاد رخنه و تضعیف ارزشهای اسلامی دارند.
رئیس دستگاه قضا یادآور شد که مسأله طلاقهای فراوان، دیر فرزنددار شدن و کمبود جمعیت جوان، عواقب جبرانناپذیری دارد و همه باید برای مقابله با آن بسیج شویم.
وی با تبیین نقش اقتصاد در کاهش آسیبها بیان کرد که در بسیاری از استانها نرخ بیکاری بالا و پروژههای نیمه تمام متعدد سبب شده که مشکلات اقتصادی، ریشه اصلی بسیاری از ناهنجاریها شود و هرجا اشتغال و تولید تقویت گردد، شاهد افت آسیبهای اجتماعی مانند اعتیاد، فقر و فروپاشی خانوادهها خواهیم بود.
حجت الاسلام اژهای مسائل حوزه مواد مخدر را اینگونه ارزیابی کرد که افزایش مصرف مواد مخدر و اعتیاد، حاصل سوءاستفاده افراد سودجو از شرایط ناپایدار اجتماعی-اقتصادی و زمینههای موجود در برخی مناطق است و هر فرد آسیبدیده نهتنها خود، بلکه خانواده و جامعه را دچار مشکل میکند.
وی ضمن اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان گفت: ایلام دارای مواهب الهی و فرصتهای اقتصادی اعم از منابع گاز و خاک حاصلخیز است و با وجود رتبههای برتر ملی در برخی حوزهها، بخش قابل توجهی از این ظرفیتها همچنان فعال نشدهاند و توسعه گردشگری و بهرهبرداری از منابع نیازمند برنامهریزی و عزم جدی است.
رئیس قوه قضاییه درباره شیوه حل پروندههای حقوقی و کیفری گفت: برخی از مراجعان به دادگستری از نظر قانونی صاحب حق هستند اما اثبات حق آنان در دادسرا و دادگاه به آسانی ممکن نیست؛ گاه با اقرار، گاه با علم قاضی و شواهد قرآنی و قانونی امکان اثبات فراهم میشود اما بسیاری اوقات به دلیل فقدان دلیل یا عدم همکاری طرف مقابل، حق ثابت نمیشود و در چنین مواردی، نقش مشاورههای تخصصی اجتماعی، روانشناسی و حقوقی بسیار مهم است.
اژهای موضوع رضایت مراجعهکنندگان به قوه قضاییه را اینگونه تشریح کرد: در هر پرونده، یکی از طرفین ممکن است از رأی صادره ناراضی باشد، حتی اگر حکم به نفع فرد صادر شود، بدرفتاری یا طولانی شدن روند رسیدگی موجب نارضایتی میشودو بارها به همکاران سفارش کردهام که رفتار شما مهمتر از رأی شماست و رعایت احترام و اخلاق باید همواره بر رأی قضایی مقدم باشد.
وی درباره پروندههای کلاهبرداری اقتصادی با دهها هزار شاکی گفت: افرادی با وعدههای اغواکننده سرمایههای مردم را جذب میکنند و پروندههایی با هزاران شاکی به وجود میآید که در رسیدگی قضایی باید تدبیری اتخاذ شود تا اولویت با بازگرداندن اصل و سود اموال مردم باشد. بسیاری از افراد حتی پس از محکومیت قادر به رد مال نیستند و این چالش حلنشده نیازمند تمهیدات قانونی و همکاری سایر دستگاهها است.
رئیس دستگاه قضا درباره اختیارات رئیس قوه قضاییه افزود: در حد قانون هر اختیاری که داشته باشم برای حل مشکل مردم تفویض میکنم و هرجا که قانون اجازه نمیدهد، همکاریهای بینبخشی با استاندار، فرماندار و سایر مدیران اجرایی را بیدریغ دنبال خواهیم کرد.
حجت الاسلام اژهای بیان کرد: هر کجا میتوانیم با کمک و همکاری، وظیفه شرعی و ملی امر به معروف و نهی از منکر را عملی کنیم. با رعایت اخلاق اسلامی، قاطعیت قضایی، صداقت و عزم همگانی، باید مشکلات جامعه را از میان برداریم. این عهد ما با مردم و نظام اسلامی است.
در این برنامه، تعدادی از نمایندگان اقشار مختلف مردم در جایگاه حاضر و به بیان دیدگاه، نظرات، ایده ها و پیشنهادات خود در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و به ویژه حوزه قضایی پرداختند.
رییس قوه قضائیه صبح امروز (سهشنبه) در راس هیاتی عالیرتبه از معاونان و مسوولان عالی دستگاه قضا از طریق فرودگاه شهدا وارد ایلام شد و مورد استقبال نماینده ولی فقیه، استاندار و رییس کل دادگستری استان قرار گرفت.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت هوشیاری مسئولان در برابر حربههای دشمن گفت: دشمن میکوشد از نارساییها برای القای یأس و بیاعتمادی میان مردم استفاده کند، اما مدیران نظام باید آگاهانه و همدلانه عمل کنند. محسنی اژهای افزود: قوه قضاییه برای تسهیل خدمترسانی و تسریع در رسیدگی به امور، آماده است بخشی از اختیارات خود را به دستگاههای استانی تفویض کند تا تصمیمها نزدیکتر به مردم گرفت.
پیگیری معوقات پیمانکاران و پروژههای نیمهتمام
محسنی اژهای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه برخی از پروژههای زیربنایی و خدماتی استان سالهاست نیمهکاره ماندهاند، افزود: دستگاه قضایی میتواند در چارچوب قانون و با همکاری دولت، روند اجرا و رفع موانع را تسهیل کند و در این زمینه انتظار میرود استان ایلام اولویتهای خود را بهصورت شفاف مشخص و به شورای عالی قوه قضاییه اعلام کند تا در تصمیمسازیها مورد توجه قرار گیرد.
وی به ظرفیتهای معدنی، نفتی و کشاورزی استان ایلام اشاره کرد و یادآور شد: این استان دومین استان کشور از نظر ذخایر گاز و سومین از نظر ذخایر نفت است و با چنین ظرفیتی، شایسته نیست بخشهایی از استان هنوز از مشکلات عمرانی و تولیدی رنج ببرند.
رئیس قوه قضاییه اظهار کرد که همکاری میان دولت، قوه قضاییه و نمایندگان مجلس میتواند بسیاری از موانع را رفع کند تا مردم اثر خدمت را بهصورت ملموس ببینند.
رسیدگی به پروندهها و عفو محکومان
حجتالاسلام محسنی اژهای در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: در سال گذشته بیش از هزار پرونده در استان بررسی و تعداد زیادی از محکومان مشمول عفو قرار گرفته است، امروز نیز اگر زندانیانی دارای شرایط لازم هستند، اسامی و جزئیات آنان باید ارسال شود تا مورد بررسی مجدد قرار گیرند که البته در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد، بدون رضایت او امکان آزادی وجود ندارد؛ اما تلاش میشود با جلب رضایت خانوادهها، این مسیر هموار شود.
وی ادامه داد: امید است در مناسبتهای ملی و مذهبی پیشرو، افرادی که توبه و اصلاح رفتار خود را نشان دادهاند، از رأفت اسلامی برخوردار شوند. دستگاه قضایی در چارچوب قانون بهطور جدی پیگیر این موضوع است.
منبع ایرنا