رئیس سازمان ملی زمین و مسکن گفت: براساس منابع آبی واگذاری زمین در تهران ممنوع شده است.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه  کباری- علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری امروز با بیان اینکه تامین اراضی برای ساخت ۶۴ شهرک در سراسر کشور را در دستور کار قرار داریم، گفت: تامین زمین برای ۶۴ شهرک در سطح کشور برنامه ریزی شده و ۵۶ شهرک مراحل استانی را طی کردند و همچنین برای ۴٩ شهرک، طرح‌ها به معاونت شهرسازی ارسال شده که برای ٢٢ شهرک ابلاغ مصوب شورای عالی صادر شده است. 

وی درباره سیاست واگذاری زمین براساس منابع آبی کشور گفت: براساس منابع آبی واگذاری زمین در تهران ممنوع شده است. 

مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر آخرین وضعیت ساخت و ساز مسکن در جزیره بوموسی ادامه داد: جمعیت جزیره بوموسی به ۴ هزار نفر می‌رسد و برای ساخت پروژه مسکن در سال گذشته در این جزیره مسابقه سراسری را برگزار کردیم و قرار بر این است که ١١٠ تا ١۵٠ واحد مسکونی در این جزیره ساخته شود.

او بیان کرد: مباحث ژئوتکنیک و طراحی فاز دو هم انجام شده و تا دو ماه آینده پیمانکار ساخت مسکن در این جزیره را شروع می‌کند و ٣٢ واحد مسکن هم نیمه کاره در گذشته باقی مانده که آن را هم تکمیل و اجرا می کنیم. 

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به رویکرد جدید دولت در استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی و بخش خصوصی گفت: از ابتدای اجرای قانون، ۳ هزار ۷۸۴ هکتار زمین از طریق توافق با اشخاص حقیقی و حقوقی تأمین شده که ۷۳۴ هکتار آن در دولت چهاردهم انجام شده است.

همچنین وی از توافق با نیروهای مسلح به‌عنوان یکی از اقدامات راهبردی نام برد و اظهار کرد: ۱۱ هزار ۳۰۰ هکتار زمین برای این منظور بررسی و توافق شده که ۵ هزار و ۱۰۰ هکتار آن معادل ۴۵ درصد در دولت چهاردهم صورت گرفته است.

نبیان اشاره به تأمین مسکن برای اقشار محروم گفت: تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منعقد شده تا بخشی از دغدغه‌های اقشار کم‌درآمد در حوزه مسکن به‌صورت ویژه پیگیری و اجرایی شود.

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
خبرهای مرتبط
پرونده مسکن مهر کی بسته می شود؟/صف تخصیص زمین برای طرح جوانی جمعیت کاهش می یابد
عقب ماندگی در تسهیلات بانکی نهضت ملی مسکن جبران شد
یک مقام مسئول خبر داد؛
اتمام ساخت مرکز بهداشت در مناطق سیل زده
حسین زهی:
ساخت یک میلیون واحد مسکونی از دو هفته آینده کلید می‌خورد
همکاری دولت در صدور خدمات فنی و مهندسی امری ضروری است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ اعلام شد
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۹ مهر ماه
آماده سازی طرحی برای سهام عدالت/ جاماندگان تعیین تکلیف می‌شوند؟
در ماه‌های اول امسال صادرات کاهش پیدا کرده بود
عقب ماندگی در تسهیلات بانکی نهضت ملی مسکن جبران شد
تلاش برای توسعه همکاری‌های مشترک آبی ایران با عربستان
یک پنجم حق بیمه سهم گندمکاران واریز شد
خط قرمز مسکن حفظ شد؛ ابطال پیشنهاد حذف تضمین اجرایی قانون تسهیلات مسکن
اتابک: «اطلس صادرات ایران» تهیه می‌شود
افزایش نسبی دمای هوا در نواحی شمال کشور از ۳۰ مهر ماه
آخرین اخبار
قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ اعلام شد
افزایش نسبی دمای هوا در نواحی شمال کشور از ۳۰ مهر ماه
فعالان صنعت برق؛ پیشگامان عرصه صادرات
پرونده مسکن مهر کی بسته می شود؟/صف تخصیص زمین برای طرح جوانی جمعیت کاهش می یابد
آماده سازی طرحی برای سهام عدالت/ جاماندگان تعیین تکلیف می‌شوند؟
توزیع روزانه ۲۰۰ تن گوشت گرم در فروشگاه‌های زنجیره‌ای
عقب ماندگی در تسهیلات بانکی نهضت ملی مسکن جبران شد
لزوم تمرکز بر چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت
گسترش کشت محصولات مقاوم به خشکی در دستور‌کار قرار دارد/ بخش کشاورزی ۸۰ درصد آب کشور را مصرف می‌کند
تولید میگو ۵۰ هزارتن کاهش یافت
ضرورت بهره برداری حداکثری از ظرفیت دریا با حفظ اکوسیستم
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۹ مهر ماه
ممنوعیت واگذاری زمین در شهر تهران به دلیل کم آبی
در ماه‌های اول امسال صادرات کاهش پیدا کرده بود
امکان فروش ارز کالای انتهایی زنجیره فولاد و فرآورده نفتی در تالار دوم ارزی فراهم شد
صدور و تمدید تمام رشته‌های بیمه‌ای از اول آبان ماه منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان است
هشدار سازمان حمایت به خودروسازان؛ در صورت تخلف، اقدام قانونی انجام می‌شود
تحویل ۴۰ درصد از پروژه‌های نهضت ملی مسکن/ شناسایی بیش از ۱۴ هزار هکتار زمین مازاد دستگاه‌ها
یک پنجم حق بیمه سهم گندمکاران واریز شد
اتابک: «اطلس صادرات ایران» تهیه می‌شود
سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی با عرضه دو خودرو به‌روزرسانی شد+ عکس
تلاش برای توسعه همکاری‌های مشترک آبی ایران با عربستان
خط قرمز مسکن حفظ شد؛ ابطال پیشنهاد حذف تضمین اجرایی قانون تسهیلات مسکن
صدور ۹۰۰ میلیون دلار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی از درگاه ملی مجوز‌ها/ حضور ۴۰ کشور در دومین نمایشگاه بین‌المللی سرمایه‌گذاری
دعوت از رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران برای شرکت در اجلاس اصلی FATF
ارزش معاملات خرد سهام در پایان مبادلات امروز از مرز ۱۲ همت عبور کرد
۱۰۰ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد/تعیین قیمت ۳۱ قلم محصول تا هفته آینده
اصلاح فرایند صدور و تسویه گواهی صرفه جویی انرژی
کاهش بیش از ۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
قیمت برنج به زودی کاهش می‌یابد