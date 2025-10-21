رئیس سازمان ملی زمین و مسکن گفت: براساس منابع آبی واگذاری زمین در تهران ممنوع شده است.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری امروز با بیان اینکه تامین اراضی برای ساخت ۶۴ شهرک در سراسر کشور را در دستور کار قرار داریم، گفت: تامین زمین برای ۶۴ شهرک در سطح کشور برنامه ریزی شده و ۵۶ شهرک مراحل استانی را طی کردند و همچنین برای ۴٩ شهرک، طرح‌ها به معاونت شهرسازی ارسال شده که برای ٢٢ شهرک ابلاغ مصوب شورای عالی صادر شده است.

وی درباره سیاست واگذاری زمین براساس منابع آبی کشور گفت: براساس منابع آبی واگذاری زمین در تهران ممنوع شده است.

مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر آخرین وضعیت ساخت و ساز مسکن در جزیره بوموسی ادامه داد: جمعیت جزیره بوموسی به ۴ هزار نفر می‌رسد و برای ساخت پروژه مسکن در سال گذشته در این جزیره مسابقه سراسری را برگزار کردیم و قرار بر این است که ١١٠ تا ١۵٠ واحد مسکونی در این جزیره ساخته شود.

او بیان کرد: مباحث ژئوتکنیک و طراحی فاز دو هم انجام شده و تا دو ماه آینده پیمانکار ساخت مسکن در این جزیره را شروع می‌کند و ٣٢ واحد مسکن هم نیمه کاره در گذشته باقی مانده که آن را هم تکمیل و اجرا می کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به رویکرد جدید دولت در استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی و بخش خصوصی گفت: از ابتدای اجرای قانون، ۳ هزار ۷۸۴ هکتار زمین از طریق توافق با اشخاص حقیقی و حقوقی تأمین شده که ۷۳۴ هکتار آن در دولت چهاردهم انجام شده است.

همچنین وی از توافق با نیروهای مسلح به‌عنوان یکی از اقدامات راهبردی نام برد و اظهار کرد: ۱۱ هزار ۳۰۰ هکتار زمین برای این منظور بررسی و توافق شده که ۵ هزار و ۱۰۰ هکتار آن معادل ۴۵ درصد در دولت چهاردهم صورت گرفته است.

نبیان اشاره به تأمین مسکن برای اقشار محروم گفت: تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منعقد شده تا بخشی از دغدغه‌های اقشار کم‌درآمد در حوزه مسکن به‌صورت ویژه پیگیری و اجرایی شود.