معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران گفت: تنها مرجع اعلام مصوبات کارگروه کاهش آلودگی هوای پایتخت، معاونت عمرانی استانداری تهران است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید کمال‌الدین میرجعفریان، عصر امروز -سه شنبه ۲۹ مهرماه- در کارگروه کاهش آلودگی هوا، با تأکید بر ضرورت انسجام در اطلاع‌رسانی و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با شرایط اضطرار آلودگی هوا، اعلام کرد: بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی و به منظور تصمیم‌گیری دقیق و هماهنگ، تنها مرجع رسمی اعلام نتایج و مصوبات کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران، معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران است.

وی در این زمینه اظهار داشت: در صورت پیش‌بینی شرایط اضطرار آلودگی هوا، جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران با محوریت معاونت عمرانی استانداری و با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط، برگزار می‌شود. 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران افزود: در این جلسات، ضمن بررسی دقیق شرایط جوی و شاخص‌های کیفی هوا، تصمیمات لازم در خصوص نحوه فعالیت مراکز آموزشی، ادارات، و سایر بخش‌های اجرایی اتخاذ و پس از تصویب در کارگروه، به صورت رسمی از سوی معاونت عمرانی استانداری اطلاع‌رسانی می‌شود. 

میرجعفریان  خاطرنشان کرد: هرگونه اطلاع‌رسانی یا انتشار اخبار مرتبط با مصوبات کارگروه خارج از چارچوب رسمی معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، فاقد وجاهت بوده و ملاک تصمیم‌گیری نخواهد بود. 

معاون عمرانی استاندار تهران در ادامه بر ضرورت فرهنگسازی، اطلاع رسانی بالاخص توسط صدا و سیما و رسانه‌های جمعی در خصوص پیشگیری و کاهش اثرات آلایندگی هوا و مصرف بهیکه انرژی تاکید  کرد و گفت: ضروری است که در فصل سرما پویش ۲ درجه کمتر دنبال شود و تداوم یابد.

منبع: استانداری تهران

