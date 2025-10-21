فرمانده انتظامی فارس گفت: با تلاش مأموران پلیس آگاهی استان، ۳ نفر از اعضای باند سارقان به عنف دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سردار عزیزاله ملکی در نشست خبری و در جمع خبرنگاران، بیان کرد: از یک سال گذشته ۳ نفر سارق غیر بومی با استفاده از ۲ خودرو پراید و پژو پارس با پلاک‌های جعلی در پوشش تاکسی، خانم‌های مُسن و جوان را به عنوان مسافر در شیراز سوار کرده و در طول مسیر به شکلی وحشیانه و با توسل به زور و تهدید با سلاح سرد، اقدام به سرقت طلاجات، وجه نقد و موبایل آنان می‌کرده و متواری می‌شده‌اند.

او افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی استان فارس تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات فنی و اطلاعاتی در کمتر از ۳ ساعت پس از وقوع آخرین سرقت (روز گذشته)، موفق شدند خودرو متهمان را در یکی از خروجی‌های شهر شیراز شناسایی و آنها را توقیف و هر ۳ سارق را نیز دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی استان ادامه داد: این سارقان تا کنون به ۱۵ فقره سرقت به عنف در شیراز و همچنین تعدادی نیز در یکی از استان‌های جنوبی کشور اعتراف کرده‌اند.

سردار "ملکی" با اشاره به اینکه در بازرسی از خودرو این افراد، حدود ۱۰۰ گرم طلا و چند دستگاه موبایل مسروقه که روز گذشته در شیراز سرقت کرده بودند، کشف شد، تصریح کرد: سارقان ۳۵ الی ۴۰ ساله دارای سوابق متعدد کیفری از جمله سرقت هستند که تحقیقات در این زمینه کماکان ادامه دارد.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه سارقان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند، عنوان کرد: پلیس این استان از هیچ تلاشی برای مقابله با سارقان و بالا بردن احساس امنیت در جامعه فروگذار نخواهد کرد و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده موارد مشکوک با شماره تلفن ۱۱۰ موضوع را به پلیس گزارش دهند.

گفتنی است از شهروندان عزیز درخواست می‌شود در صورتی که به شیوه مذکور مورد سرقت قرار گرفته‌اند به پلیس آگاهی استان فارس واقع در شیراز خیابان احمدی نو- خیابان شهید عباس نظیری مراجعه کنند.