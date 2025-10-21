مدیرعامل شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی شهرداری تهران گفت: باغ‌راه حضرت زهرا (س) در بازه زمانی کوتاه، زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ۵۰۰ نفر را فراهم خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پروژه بزرگ باغ‌راه حضرت زهرا (س) به طول ۹ کیلومتر در مناطق ۱۷ و ۱۸ تهران، به عنوان یکی از ظرفیت‌های کلان تأمین سرانه‌های فرهنگی، خدماتی، گردشگری و ورزشی پایتخت، مراحل پایانی اجرا را طی می‌کند.

سید محمد ناظم رضوی، مدیرعامل شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی شهرداری تهران با اعلام این خبر، افزود: این پروژه با همکاری مشترک شهرداری تهران و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اجرایی شده است و بخش‌های قابل توجهی از آن هم‌اکنون قابلیت بهره‌برداری دارد.

وی با اشاره به زمان‌بندی تکمیل پروژه اضافه کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تمام فضا‌های این مجموعه در هفته‌های آینده از سوی سازمان نوسازی شهر تهران تکمیل و تحویل شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی خواهد شد. پیش‌بینی می‌کنیم در این دوره مدیریت شهری، بیش از ۹۰ درصد فضا‌های ایجادشده آماده ارائه خدمات به شهروندان شود.

مدیرعامل شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی شهرداری تهران در بخش دیگری از اظهارات خود به ظرفیت‌های اشتغال‌زایی پروژه باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا (س) اشاره کرد و گفت: بر اساس برآورد‌های انجام‌شده، این مجموعه در بازه زمانی کوتاه مدت زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای ۵۰۰ نفر را فراهم خواهد کرد.

ناظم رضوی به برنامه‌های آتی این شرکت اشاره و تصریح کرد: برنامه‌ریزی گسترده‌ای با محوریت معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران و مجموعه‌های مختلف در ادارات کل شهرداری تهران و مناطق ‍۱۸ و ۱۷ برای بهره برداری از فضا‌های چند منظوره آموزشی، ورزشی، خدماتی، تجاری و امکانات رفاهی پیش بینی شده است که با بهره برداری از این مجموعه‌ها قادر خواهیم بود پاسخگوی نیاز‌های متنوع فرهنگی و اجتماعی شهروندان پایتخت باشیم.

برچسب ها: باغ راه ، فرصت شغلی
رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران مطرح کرد:
افتتاح ۷ مجموعه ورزشی همزمان با هفته تربیت بدنی/ مسابقات پاراقهرمان شهر برگزار می‌شود
شهر کودکی در باغ راه حضرت فاطمه (س)
رونمایی از محل بازداشت آیت‌الله خامنه‌ای در دوران پهلوی
ایجاد ۵۰۰ فرصت شغلی در باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا (س)
