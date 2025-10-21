دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان و آخال ترکمنستان در هفته سوم لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا امروز در ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم‌های فوتبال سپاهان و آخال ترکمنستان در چارچوب  هفته سوم لیگ قهرمانان  سطح دوم آسیا  امروز  ساعت ۱۷:۱۵ در ورزشگاه نقش جهان به مصاف یکدیگر رفتند.  

سپاهانی‌ها می‌خواهند با پیروزی برابر حریف ترکمنستانی خود به اولین برد آسیایی خود دست یابند تا دل هواداران خود را شاد کنند.  

ترکیب تیم فوتبال سپاهان

سیدحسین حسینی، آریا یوسفی، امید نورافکن، محمد دانشگر، محمدامین حزباوی، عارف حاجی‌عیدی، آرش رضاوند، ریکاردو آلوز، ایوان سانچز، آریا شفیع‌دوست و مجید علیاری

ترکیب تیم آخال ترکمنستان 

گورگنوف بگتیار، بکمیرادوف بیگلیموهامت، باشیموف هکموهامت، تواکلوف نظر، انایف گوربان، تاگایف المان، انایف انور، اورازوف اوراز، کاکاگلدی بردیف، عبدرحمانوف علیبک و متدایف اکمامت

دقایق حساس بازی 

دقیقه ۸: ارسال آلوز با ضربه سر عارف حاجی عیدی به بیرون از دروازه آخال رفت.

دقیقه ۱۰: ارسال آلوز به سمت دروازه آخال که کمک داور مسابقه آفساید اعلام کرد.

دقیقه ۱۲: دروازه بان آخال قبل از رسیدن توپ به بازیکن سپاهان، توپ را در اختیار گرفت.

 دقیقه ۱۷: ارسال ضربه کرنر آلوز را مدافع آخال دوباره به کرنر فرستاد.

دقیقه ۱۸: ارسال ضربه کرنر سانچز بدون برخورد با بازیکنی از محوطه جریمه دور شد. البته مدافع آخال در محوطه جریمه پیراهن دانشگر را کشید و بازیکن سپاهان اعتقاد به پنالتی داشت، اما داور اعتقادی به پنالتی نداشت.

دقیقه ۱۹: شفیع دوست در محوطه جریمه آخال روی زمین افتاد، اما داور اعتقادی به پنالتی نداشت.

دقیقه ۲۲: ارسال ضربه ایستگاهی آلوز با ضربه سر حاجی عیدی به بیرون از دروازه آخال رفت.

دقیقه ۲۴: ضربه آلوز با اختلاف کم به بیرون از دروازه آخال رفت.

دقیقه ۲۷: ارسال نورافکن را بازیکنان سپاهان نتوانستند از این موقعیت استفاده کنند و گل بزنند.

دقیقه ۲۹: ارسال ضربه ایستگاهی آلوز با برخورد به بازیکن آخال به کرنر رفت.
 دقیقه ۳۱:ضربه حزباوی به بیرون از دروازه آخال رفت و گل نشد.

دقیقه ۳۳: ارسال ضربه کرنر آلوز را با ضربه سر بازیکن سپاهان به بالای دروازه آخال رفت، اما قبل از آن  داور خطای بازیکن سپاهان را گرفت.

دقیقه ۳۶: ضربه سر رضاوند به تیرک دروازه آخال برخورد کرد و در ادامه نورافکن هم نتوانست توپ را به گل تبدیل کند.

دقیقه ۴۱: ضربه شفیع دوست را گلر آخال در اختیار گرفت.

دقیقه ۴۵+۲: ضربه رضاوند را گلر آخال در اختیار گرفت.

نیمه اول بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

نیمه دوم بازی با سوت داور مسابقه شروع شد.

دقیقه ۴۸: دروازه بان آخال با برخورد با نورافکن دچار مصدومیت شد و دقایقی از بازی به علت مصدومیت این گلر متوقف شد.

دقیقه ۵۳: آلوز توپ را برای رضاوند کاشت، اما ضربه این بازیکن به بالای دروازه آخال رفت.

دقیقه ۵۵: ضربه رضاوند به مدافع آخال خورد و گل نشد.

دقیقه ۵۶: بازیکن آخال کم مانده بود با ضربه سر گل به خودی بزند که ضربه اش به کرنر رفت.

دقیقه ۵۹: آریا یوسفی با برخورد به بازیکن آخال به زمین خورد، اما داور اعتقادی به پنالتی نداشت.

دقیقه ۶۴: شوت بازیکن سپاهان به دست مدافع آخال خورد، اما داور مسابقه اعتقادی به پنالتی نداشت.

 دقیقه ۶۷: شوت از راه دور آلوز به مدافع آخال خورد و گل نشد.

دقیقه ۷۰: ضربه رضاوند با اختلاف به بالای دروازه آخال رفت.

دقیقه ۷۷: ارسال کاوه رضایی را علیاری با ضربه سر زد که گلر آخال توپ را گرفت.

دقیقه ۷۹: ارسال آلوز با ضربه دانشگر به بالای دروازه آخال رفت، اما قبل از آن کمک داور آفساید دانشگر را اعلام کرد.

دقیقه ۸۲: کاوه رضایی با ضربه دیدنی توانست گل اول سپاهان را به ثمر برساند.

 دقیقه ۸۵: بازیکن آخال در محوطه جریمه سپاهان به زمین خورد، اما داور به او کارت زرد داد.

 دقیقه ۸۹: ضربه بازیکن سپاهان به تیرک دروازه آخال خورد و گل نشد.

دقیقه ۹۰+۳: ارسال ضربه ایستگاهی بازیکن سپاهان را مدافع آخال از محوطه جریمه دور کرد.

دقیقه ۹۰+۴: شوت کاوه رضایی را گلر آخال با شیرجه بلند دفع کرد.

در نهایت این بازی با نتیجه یک بر صفر به نفع سپاهان به پایان رسید.

برچسب ها: تیم فوتبال سپاهان ، لیگ قهرمانان آسیا
