باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - به گفته مهدی ارشادی معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری، نجاتگران و پرسنل این جمعیت به قله ۴۲۲۱ متری کلونچین بلندترین قله استان به یاد فداکار خدمت سیدمحمدمهدی حسینی اردلی فتح کردند.

وی افزود: این صعود نمادی از ایثار، همبستگی و روحیه قوی نجاتگران استان است که همواره در صحنه‌های امداد و نجات پیشتاز بوده‌اند و برای خدمت رسانی به مصدومان و حادثه دیدگان با به روز ترین روش های امدادرسانی در خط مقدم قرار دارند.

در ادامه بیننده این صعود باشید.