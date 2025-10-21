پرسنل و نجاتگران جمعیت هلال‌احمر استان چهارمحال و بختیاری به قله ۴۲۲۱ متری کلونچین صعود کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - به گفته مهدی ارشادی معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری، نجاتگران و پرسنل این جمعیت به قله ۴۲۲۱ متری کلونچین بلندترین قله استان به یاد فداکار خدمت سیدمحمدمهدی حسینی اردلی فتح کردند.

وی افزود: این صعود نمادی از ایثار، همبستگی و روحیه قوی نجاتگران استان است که همواره در صحنه‌های امداد و نجات پیشتاز بوده‌اند و برای خدمت رسانی به مصدومان و حادثه دیدگان با به روز ترین روش های امدادرسانی در خط مقدم قرار دارند.

در ادامه بیننده این صعود باشید.

برچسب ها: جمعیت هلال احمر ، امداد و نجات
