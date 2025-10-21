قیمت طلا بیش از ۳ درصد کاهش یافت و از بالاترین رکورد هفته گذشته عقب‌نشینی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - فلزات گرانبها روز سه‌شنبه نیز به روند نزولی خود ادامه دادند و قیمت طلا بیش از ۳ درصد کاهش یافت و از بالاترین رکورد هفته گذشته عقب‌نشینی کرد.

این کاهش قیمت ناشی از انتظارات برای کاهش نرخ بهره در جلسه بعدی فدرال رزرو ایالات متحده و کاهش تنش‌ها در روابط تجاری بین واشنگتن و پکن بود.

طلا ساعت ۸:۴۰ صبح به وقت شرق آمریکا با ۳.۰۹ درصد کاهش به ۴۲۲۱.۶۶ دلار در هر اونس رسید، در حالی که نقره با ۵.۰۴ درصد کاهش به ۴۹.۷۱ دلار در هر اونس رسید. در همین حال، پلاتین یک دقیقه بعد با ۳.۲۹ درصد کاهش به ۱۵۸۵.۳۶ دلار در هر اونس رسید و پالادیوم نیز با ۴.۵۵ درصد کاهش، در ساعت ۸:۴۱ صبح به وقت شرق آمریکا به ۱۴۱۸.۸۳ دلار در هر اونس رسید.

منبع: اکونومیک تایمز

برچسب ها: قیمت طلا ، طلای جهانی
طلای جهانی مرز ۴۱۰۰ را شکست
کلمبیا: طلای مصادره‌شده از کارتل‌ها به درمان کودکان غزه اختصاص می‌یابد
تنش تجاری بین آمریکا و چین قیمت طلا را به رکورد جدیدی رساند
