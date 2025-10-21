باشگاه خبرنگاران جوان، سیده مریم پیروزان_ سید ایرج کاظمیجو در آیین معارفه رئیس جدید اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان کهگیلویه طی سخنان صریح و راهبردی و با نگاه نقادانه اما حمایتی با تأکید بر لزوم خروج میراث فرهنگی از سکوت رسانهای فعالسازی روابط عمومی و نمود اجتماعی خدمات اداری و تقویت ارتباط این دستگاه با جامعه مسیری نو برای میراث فرهنگی ترسیم کرد.
کاظمیجو ضمن تقدیر از حشمت اله باقری مدیر پیشین خطاب به مدیر جدید گفت: در گیرودار رخوت اداری گاهی تلاشهای زیادی در ادارات صورت میگیرد اما در جامعه نمود پیدا نمیکند وقتی به مدیران میگویم "خدمتی انجام میگیرد فریاد بزنید" فقط توصیه رسانه ای نیست بلکه منظورم لزوم پاسخگویی و ارتباط مؤثر با جامعه و مردم است.
فرماندار کهگیلویه با اشاره به فقدان روابط عمومی در اداره میراث فرهنگی آن را یکی از دلایل ناشناخته ماندن آثار میراثی شهرستان دانست و ضمن دستور فعالسازی فوری روابط عمومی در این اداره تاکید کرد: روابط عمومی و رسانه ابزار حیاتی معرفی ظرفیتهای فرهنگی است تا میراث فرهنگی را از انزوا خارج کرده و به عرصه عمومی بکشاند.
وی با تاکید دوباره بر لزوم ایجاد فضای امن برای مدیران دغدغهمند و برنامهمحور تصریح کرد: هیچکس بر مدیرانی که در کهگیلویه منصوب میشوند منتی ندارد قویاً از استقلال آنان دفاع میکنم تا با فراغ بال خدمت کنند.
وی با اشاره به ضرورت اولویت بخشی به برنامههای توسعهای شهرستان افزود: بافت تاریخی و رویدادهای فرهنگی باید در اولویت برنامه های فرهنگی دستگاههای اداری قرار گیرد.
فرماندار همچنین ساماندهی اداری ایجاد همگرایی سازمانی و اولویتدادن به برنامههای فرهنگی را از وظایف کلیدی مدیر جدید دانست و بیان کرد: با وجود استقرار اداره میراث فرهنگی در شهرستان شکوه بافت تاریخی شهر دهدشت مدفون بود در مسیری پر فراز اما امروز اهمیت آن بر همگان آشکار و در راه آوازه ی جهانی است ؛ اکنون باید با قوت به آن پرداخت و کاستی ها جبران کرد.
در این مراسم با اهدای ابلاغ ولی اله امیری بهعنوان مدیر جدید این اداره معرفی شد و باقری مدیر پیشین ضمن ارائه گزارشی از عملکرد خود از تغییر و تحول استقبال کرد و گفت: در طول دوره مدیریتم از هیچ کوششی فروگذار نکردم.
امیری نیز در سخنانی با تأکید بر ضرورت تحول در مدیریت اظهار کرد: اگر تغییر و انتقال مدیریتها بدون تحول باشد کاری عبث انجام شده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای ناشناخته صنایع دستی و گردشگری شهرستان ابراز امیدواری کرد که با همکاری فرماندار و شورای اداری این ظرفیتها به فعلیت برسند
در پایان سیاوش زمان معاون میراث فرهنگی کهگیلویه وبویراحمد نیز خبر داد: مناقصه احداث بازارچه صنایع دستی بافت تاریخی دهدشت برگزار شده و ظرف روزهای آینده پیمانکار پروژه مشخص خواهد شد.