باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در نشست صمیمی با اعضای اتاق بازرگانی ایران گفت: هدف غربی‌ها از فعال‌سازی اسنپ‌بک، محدود کردن فروش نفت ایران است. با داشتن منابع عظیم انرژی، پیشرفت کشور باید شتابان باشد. شرایط فعالیت برای صادرکنندگان تسهیل شود. رشد صادرات در کشور نشان از عدم وابستگی به نفت و رشد اشتغال است.

وی با اعلام اینکه دولت چهاردهم آمادگی کامل دارد تا مشکلات صادرکنندگان را حل‌وفصل و بستر مناسبی را برای رشد صادرات ایجاد کند، افزود: دولت وظیفه خود می‌داند تا شرایط را برای صادرکنندگان تسهیل کند. دیپلماسی اقتصادی با همسایگان ایران فرصت خوب برای صادرات و سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است.

رئیس‌جمهور ادامه داد:صادرکنندگان تمام تلاش خود را به کار بگیرند تا رشد صادرات افزایش پیدا کند. تمام دغدغه دولت تأمین معیشت مردم است. همه دست در دست یکدیگر بگذاریم تا مشکلات مردم حل شود.

وی اظهار کرد: تمام تلاش سران قوا، تسهیل روند کاری صادرکنندگان و تجار است. صادرکنندگان در انتخاب کالای صادراتی خود دقت لازم را داشته باشند که از کیفیت مناسبی برخوردار باشد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه کیفیت نامناسب برای کالا‌های صادراتی از سوی صادرکنندگان سبب می‌شود تا اعتماد همسایگان از بین برود، تاکید کرد: محصول ایرانی را با بهترین کیفیت به همسایگان عرضه کنید. از طرح‌ها و تجربیات صادرکنندگان در مولدسازی استقبال می‌کنیم.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: دولت به دنبال ایجاد پنجره واحد در اکو سیستم‌ها است. از طرح‌ها و تجربیات صادرکنندگان هم در این زمینه استقبال می‌کنیم.

وی اضافه کرد: برای مولدسازی تیمی مشخص شود تا عیوب کار‌های قبلی برطرف شود و نقاط مثبت آن برجسته شود. در این خصوص قوه قضاییه و مجلس آمادگی کامل جهت همکاری دارند.

منبع: ریاست جمهوری