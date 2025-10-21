باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -مهدی کاظمی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان اسکو گفت: مسابقات ملی مهارت همه‌ساله در سه مرحله شهرستانی، استانی و کشوری و با حضور نوجوانان زیر ۲۱ سال برگزار می‌شود و مدال‌آوران مرحله کشوری به مسابقات جهانی راه می‌یابند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴، با برگزاری مراحل شهرستانی و استانی، آقایان حسن صفری و علی علیزاده به عنوان نمایندگان استان آذربایجان شرقی به مرحله کشوری مسابقات که میزبانی آن بر عهده استان اصفهان بود، اعزام شدند و در نخستین حضور خود موفق به کسب مدال طلای رشته‌های امنیت سایبری و صنایع غذایی شدند.

کاظمی با بیان اینکه هدف از برگزاری المپیاد ملی مهارت، شناسایی نخبگان و استعدادیابی نوجوانان است، از جوانان و نوجوانان علاقه‌مند شهرستان اسکو دعوت کرد تا با پیگیری اطلاعیه‌های ثبت‌نام، در دوره‌های آینده این مسابقات شرکت کنند.

شایان ذکر است که مرحله جهانی این دوره از مسابقات، در کشور چین برگزار خواهد شد.