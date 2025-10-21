شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی نیسان ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است که خریداران خودروی نیسان در صف انتظار خودروهایشان هستند. با توجه به اینکه آنها با این وسیله حمل و نقل امرار معاش می‌کنند؛ بنابراین تاخیر در تحویل و پلاک گذاری مشکلات آنها را دو چندان کرده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام من به نیسان در تاریخ ۱۸ مرداد ماه با تحویل یک ماه است ثبت نام کردم؛ که ۸ مهرماه است هنوز هیچ خودرویی به من تحویل ندادند. خیلی از هموطنان هم همین مشکل دارند ما با صد سختی و طلا فروختن به زور توانستیم مبلغ اولیه پول نیسان را جور کنیم. حالا پلاک نمی‌کنند. ۴۰ روز دیگر هم ۸۰ میلیون چک اول نیسان است. من از روی تفریح این ماشین نام نویسی نکردم برای اینکه بتوانم با این خودرو امرار معاش کنم تا خرج خانواده‌ام را تامین کنم. لطفا پیگیری کنید.

برچسب ها: تاخیر در تحویل خودرو ، سوژه خبری ، پلاک گذاری
خبرهای مرتبط
تاخیر در تحویل خودرو خریداران آریزو ۵ را نگران کرذ
رنجش خریداران اطلس از تاخیر در تحویل خودرو
رنجش مادران طرح جوانی جمعیت از تاخیر در تحویل خودروی ساینا GIX دوگانه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گزارش تصویری از مراسم افتتاحیه مهارت آموزی ورزشی در دبیرستان دخترانه سعدی تهران
حال و هوای زائران در سه شنبه شب‌های مسجد مقدس جمکران + عکس و فیلم
رنجش خریداران نیسان از تاخیر در تحویل و پلاک گذاری
برگزاری افتتاحیه المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای در دبیرستان دخترانه مولوی اصفهان + فیلم
نگرانی والدین از کمبود امکانات ایمنی مقابل برخی از مدارس روستای سلطان محمد طاهر بابل + فیلم
آخرین اخبار
برگزاری افتتاحیه المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای در دبیرستان دخترانه مولوی اصفهان + فیلم
حال و هوای زائران در سه شنبه شب‌های مسجد مقدس جمکران + عکس و فیلم
رنجش خریداران نیسان از تاخیر در تحویل و پلاک گذاری
نگرانی والدین از کمبود امکانات ایمنی مقابل برخی از مدارس روستای سلطان محمد طاهر بابل + فیلم
گزارش تصویری از مراسم افتتاحیه مهارت آموزی ورزشی در دبیرستان دخترانه سعدی تهران
گشت و گذاری در روستای گردشگری نشل به وقت پاییز + عکس
رنجش ساکنان خیابان اختر غربی گلشهر کرج از آلودگی صوتی مترو
قابی خاطره انگیز از غروب یک روز پاییزی روستای قرن آباد گرگان + عکس
آشنایی دانش آموزان با ورزش اسب سواری و سوارکاری در مجموعه ورزشی شهید نعیمی لامرد
فیلمی از حال و هوای دانش آموزان دبیرستان دخترانه مولوی آموزش و پرورش در هفته سلامت روان