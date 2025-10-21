شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی نیسان ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است که خریداران خودروی نیسان در صف انتظار خودروهایشان هستند. با توجه به اینکه آنها با این وسیله حمل و نقل امرار معاش می‌کنند؛ بنابراین تاخیر در تحویل و پلاک گذاری مشکلات آنها را دو چندان کرده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار



با سلام من به نیسان در تاریخ ۱۸ مرداد ماه با تحویل یک ماه است ثبت نام کردم؛ که ۸ مهرماه است هنوز هیچ خودرویی به من تحویل ندادند. خیلی از هموطنان هم همین مشکل دارند ما با صد سختی و طلا فروختن به زور توانستیم مبلغ اولیه پول نیسان را جور کنیم. حالا پلاک نمی‌کنند. ۴۰ روز دیگر هم ۸۰ میلیون چک اول نیسان است. من از روی تفریح این ماشین نام نویسی نکردم برای اینکه بتوانم با این خودرو امرار معاش کنم تا خرج خانواده‌ام را تامین کنم. لطفا پیگیری کنید.