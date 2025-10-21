باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه بدون اشاره به نقض آتش بس توسط رژیم صهیونیستی گفت که چندین متحد ایالات متحده در خاورمیانه آماده‌اند تا به درخواست او نیرو‌های نظامی را به غزه اعزام کنند.

ترامپ در Truth Social مدعی شد: «بسیاری از متحدان بزرگ ما در خاورمیانه و مناطق اطراف خاورمیانه، صریحاً و قویاً و با اشتیاق فراوان به من اطلاع داده‌اند که اگر حماس به رفتار بد خود ادامه دهد و توافق خود با ما را نقض کند، از این فرصت، بنا به درخواست من، برای ورود به غزه با نیروی سنگین و «مقابله با حماس» استقبال می‌کنند.»

او گفت که به آن کشور‌ها و اسرائیل گفته است: «هنوز نه!» و افزود که «هنوز امیدی وجود دارد که حماس کار درست را انجام دهد. اگر این کار را نکنند، پایان حماس سریع، خشمگین و وحشیانه خواهد بود! می‌خواهم از همه کشورهایی که برای کمک فراخواندند تشکر کنم.»

منبع: رویترز