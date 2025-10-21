مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی، از افزایش ۴ میلیارد متر مکعبی تولید و ارسال گاز به شبکه سراسری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ غلامعباس حسینی مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی عصر امروز در جمع خبرنگاران با ارائه جزئیات دستاوردهای اخیر این قطب بزرگ انرژی کشور، از رشد بیسابقه تولید و ارسال گاز به شبکه سراسری در سال گذشته خبر داد.
وی از افزایش ۴ میلیارد متر مکعبی تولید و ارسال گاز به شبکه سراسری در سال گذشته خبر داد و گفت: این طرح ظرفیت تولید گاز این مجتمع را روزانه تا ۱۵ میلیون متر مکعب افزایش داد و به رفع پیک زمستانی کشور کمک شایانی کرد.
به گفته مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی، این رشد حاصل راهاندازی فاز ۱۴ (پالایشگاه سیزدهم) و نصب دو دستگاه توربین در مدت تنها ۲۱ روز است؛ اقدامی که در مقیاس صنعت پالایشگاهی کشور کمنظیر قلمداد میشود.
حسینی تاکید کرد: نصب هر دستگاه توربین معمولاً یک ماه زمان میبرد، اما متخصصان مجموعه موفق شدند ظرف کمتر از سه هفته دو توربین را آماده بهرهبرداری کنند. همین اقدام بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون متر مکعب به ظرفیت روزانه مجتمع افزود و مجموعاً ۴ میلیارد متر مکعب به تولید سالانه گاز کشور افزوده شد.
وی خاطرنشان کرد: افزایش تولید مذکور، در عمل تأمینکننده نیاز کل مصرفکنندگان گاز کشور در دوره اوج مصرف زمستان بوده و معادل مصرف خانگی، تجاری و صنعتی ایران در یک بازه ۸ روزه محسوب میشود؛ اقدامی که نقش پارس جنوبی به عنوان پشتوانه امنیت انرژی کشور را برجستهتر کرده است.
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی در ادامه با اشاره به رفع چالشهای فنی در پالایشگاه دوم، اظهار داشت: در ماجرای کمپرسورهای خروجی پالایشگاه دوم (فاز ۲ و ۳)، برای نخستین بار موفق شدیم ۳۹ میلیون متر مکعب گاز در یک روز تولید کنیم، درحالی که تولید معمول روزانه حدود ۲۶ میلیون متر مکعب بود. این رکورد عملیاتی یکی از افتخارات مهم مجتمع در سال گذشته به شمار میرود.
در کنار دستاوردهای فنی، حسینی به حل ریشهای تجمعات کارگری اشاره کرد و گفت: مشکلات صنفی کارگران با برگزاری جلسات متعدد و طبقهبندی خواستهها، اصلاح پیمانها و توجه به قانون، رفع شد. خوشبختانه اعتصابهای سهشنبه به پایان رسیده و امروز آرامش و رضایت نسبی در سطح مجتمع برقرار است. تعیین تکلیف حقوق، اضافهحقوق بخش رانندگان و کارگران و بهبود نظام مرخصی باعث شد دغدغههای منابع انسانی در سطح مجتمع کنترل شود.
مدیرعامل این مجتمع، به سهم راهبردی پارس جنوبی در تأمین نیازهای کشور اشاره کرد و آمارهای مهمی را ارائه داد که بیانگر تاثیر مستقیم این مجموعه بر صنایع مختلف است.
بر اساس اعلام حسینی، ۷۳ درصد از کل تولید گاز کشور از مجتمع گاز پارس جنوبی تأمین میشود؛ رقمی که این مجموعه را به ستون اصلی پایداری شبکه انرژی ملی تبدیل کرده است.
وی با بیان اینکه مجتمع گاز پارس جنوبی علاوه بر تولید گاز، نقش بیبدیل در زنجیره محصولات پتروشیمی، تولید اتان و صادرات LPG ایفا میکند خاطرنشان کرد: بنزین تولیدی کشور نیز تا ۴۵ درصد تحت تاثیر نیابت گازی پارس جنوبی قرار دارد و سهم قابل توجهی از میعانات گازی این مجتمع به عنوان خوراک پالایشگاههای بنزینسازی استفاده میشود.
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی ادامه داد: بیش از ۶۵ درصد پتروشیمیهای فعال ایران، خوراک اتان و گاز مورد نیاز خود را مستقیماً از پارس جنوبی دریافت میکنند و بخش عمدهای از ظرفیت صنعتی کشور، به صورت مستقیم به توسعه و پایداری این مجتمع وابسته است.
حسینی با تاکید بر اهمیت این موضوع افزود: ۸۰ درصد نیروگاههای برق کشور با سوخت گاز فعالیت میکنند و از این میان، ۶۰ تا ۶۵ درصد نیروگاهها متاثر از گاز تولید شده در پارس جنوبی هستند. هرگونه نوسان یا ارتقا عملکرد این مجتمع، به سرعت در شبکه برقرسانی و تولید ملی انعکاس مییابد.
این دستاوردهای فنی و انسانی، جایگاه مجتمع گاز پارس جنوبی را به عنوان ستون فقرات تأمین انرژی و صنایع فرآیند کشور تثبیت کرده است؛ مجموعهای که همزمان با افزایش رکوردهای تولید، حل بحرانهای صنفی و ارتقا نظام مدیریتی، سهم عمدهای در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی ایران دارد.
