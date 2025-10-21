باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی _ در شهری که نان، نماد برکت است، قم تصمیم گرفته نانی بپزد که برکتش نه‌ فقط در سیری، بلکه در سلامتی باشد. نان کامل، این‌بار به‌عنوان یک انتخاب فرهنگی و درمانی، وارد گفت‌وگوی عمومی شده است.

نان کامل، با تمام خواصش، آرام‌آرام جای خود را در نانوایی‌های شهر باز می‌کند. طرحی که با همکاری مرکز بهداشت و اداره غله آغاز شده، قرار است سلامت را به سفره‌ها بازگرداند.

آرد کامل، گنجی پنهان در دل گندم

محمد هاشمی، کارشناس تغذیه مرکز بهداشت قم، با اشاره به تفاوت بنیادین آرد کامل و آرد سفید می‌گوید: در آرد کامل، سبوس گندم هنگام فرآیند عمل‌آوری خمیر حذف نمی‌شود و همین موضوع باعث حفظ مواد معدنی مانند آهن و منیزیم و ویتامین‌های گروه B از جمله تیامین، ریبوفلاوین، نیاسین و فولیک اسید می‌شود.

او تأکید کرد: مصرف نان تهیه‌شده از آرد کامل می‌تواند به بهبود عملکرد دستگاه گوارش، کنترل قند خون و پیشگیری از کم‌خونی فقر آهن کمک کند. همچنین فیبر بالای موجود در این آرد، در کاهش کلسترول و پیشگیری از بیماری‌های قلبی نقش مهمی دارد. به‌ویژه برای بیماران دیابتی، نان کامل گزینه‌ای مناسب‌تر است، چرا که سرعت جذب قند در آن کمتر بوده و از افزایش ناگهانی قند خون جلوگیری می‌کند.

قم؛ پیشگام در تولید نان سالم

در همین زمینه، فائزه اصالت، معاون بازرگانی اداره کل غله و خدمات بازرگانی قم، از گسترش تولید نان کامل در استان خبر داد و گفت:در حال حاضر حدود ۳۰ واحد نانوایی یارانه‌ای و ۱۰ واحد آزادپز در قم نان کامل تولید می‌کنند. هدف‌گذاری ما افزایش این تعداد تا ۱۰ درصد کل نانوایی‌های استان است.

او با اشاره به وجود ۹۶۰ واحد نانوایی فعال در قم گفت: بسته‌های تشویقی برای نانوایان از جمله افزایش سهمیه آرد و اصلاح نرخ نان کامل، تا تولید نان سالم به یک انتخاب اقتصادی و پایدار برای نانوایان اختصاص می‌یابد.

اصالت افزود: به دلیل وجود فیبر و ویتامین‌های متعدد در آرد کامل، مصرف این نان نقش مهمی در پیشگیری از بیماری‌های گوارشی دارد و می‌تواند به ارتقای سلامت عمومی کمک کند.

نان کامل؛ از سیاست تا سفره

به گفته معاون بازرگانی اداره کل غله و خدمات بازرگانی قم،طرح توسعه پخت نان کامل که با همکاری اداره کل غله، مرکز بهداشت و سایر دستگاه‌های اجرایی در دستور کار استان قم قرار گرفته قرار است با تأیید نهایی وزارت کشور، نرخ جدید نان کامل نیز برای حمایت از نانوایان به تصویب برسد.

نان کامل؛ لقمه‌ای که نیاز به فرهنگ‌سازی دارد

نان، در فرهنگ ایرانی، چیزی فراتر از خوراک روزانه است؛ نماد برکت، همدلی و زندگی جمعی. اما همین نان، اگر با آرد سفید و بدون سبوس تهیه شود، می‌تواند به‌جای برکت، بیماری را به سفره‌ها بیاورد. نان کامل، با حفظ سبوس و مواد مغذی، نه‌تنها تغذیه‌ای سالم‌تر ارائه می‌دهد، بلکه در پیشگیری از بیماری‌هایی چون دیابت، کم‌خونی و مشکلات گوارشی نقش مؤثری دارد.

با این حال، مسیر گسترش نان کامل در جامعه، صرفاً فنی یا اقتصادی نیست؛ این مسیر نیازمند فرهنگ‌سازی است. مردم باید بدانند که رنگ تیره‌تر نان، نشانه‌ سلامت است نه بی‌کیفیتی. باید باور کنیم که نان کامل، لقمه‌ای آگاهانه است.

فرهنگ‌سازی نان کامل یعنی آموزش عمومی، گفت‌وگوی رسانه‌ای، و حمایت از نانوایانی که به سلامت جامعه فکر می‌کنند. یعنی تغییر ذائقه‌ای که سال‌ها با نان سفید خو گرفته، و جایگزینی آن با نانی که جان را تغذیه می‌کند.

قم، با طرح‌های حمایتی و همکاری میان اداره غله و مرکز بهداشت، گام‌هایی در این مسیر برداشته است. اما تا زمانی که نان کامل به یک خواست عمومی تبدیل نشود، این حرکت پایدار نخواهد بود. فرهنگ‌سازی، حلقه‌ گمشده‌ای‌ است که می‌تواند نان کامل را از یک محصول خاص، به یک انتخاب همگانی تبدیل کند.

قم، این‌بار نه با شعار، بلکه با نان، به سلامت عمومی نزدیک‌تر می‌شود. نانی که شاید ساده به نظر برسد، اما هر لقمه‌اش، گامی به سوی جامعه‌ای سالم‌تر است.