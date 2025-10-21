باشگاه خبرنگاران جوان ـ مسابقات ۴ وزن دوم رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان از صبح امروز (سه‌شنبه) در شهر نووی ساد کشور صربستان آغاز و در حال برگزاری است که طی آن ۲ نماینده کشورمان موفق به حضور در نیمه‌نهایی شدند.

در وزن ۵۵ کیلوگرم آرمین شمسی‌پور پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر ایهور اودنوول از اوکراین را شکست داد و به مرحله یک‌چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۳ بر ۳ نوربولات بردیکولوف از قرقیزستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. شمسی‌پور در این مرحله با المیر علی‌اف از آذربایجان پیکار خواهد کرد.

در وزن ۶۷ کیلوگرم احمدرضا محسن‌نژاد پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر آردیت زنلی از آلبانی را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۷ بر یک آزات شاریار از ترکیه را شکست داد و به مرحله یک‌چهارم نهایی راه یافت. محسن‌نژاد در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۴ مقابل آنری خوزروانیدزه از گرجستان مغلوب شد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا وی نیز بتواند به کار خود برای کسب مدال برنز ادامه دهد.

در وزن ۷۲ کیلوگرم ایمان محمدی در دور اول با نتیجه ۶ بر صفر اوله خلیلوف از اوکراین را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر ۴ مته وق از مجارستان را شکست داد و به یک‌چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۳ روسلان نوراله‌یف از آذربایجان را شکست داد و به مرحله نیمه‌نهایی رفت. محمدی در این مرحله با گاسپر ترتریان از ارمنستان مصاف می‌دهد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم محمدهادی صیدی در دور اول با نتیجه ۱۱ بر صفر تریو اولگوین از مکزیک را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر یک مغلوب ابوبکر خاسلاخانوف از بلاروس شد و با توجه به شکست این کشتی‌گیر در دور بعد، صیدی از دور رقابت‌ها کنار رفت.

منبع: ایرنا