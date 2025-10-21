باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سی‌بی‌اس نیوز روز سه‌شنبه گزارش داد که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی قرار است در ۱۸ نوامبر (۲۷ آبان) در کاخ سفید با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده دیدار دوجانبه داشته باشد.

به گفته این پلتفرم خبری، که به نقل از افراد آگاه به این موضوع منتشر شده است، این دیدار بخشی از تلاش‌های عربستان سعودی برای تعمیق همکاری‌های دفاعی با واشنگتن است. علاوه بر این، منابع همچنین اظهار داشتند که دو رهبر در مورد روابط اقتصادی و همچنین تبادل اطلاعات نظامی و اطلاعاتی بین عربستان سعودی و ایالات متحده گفت‌و‌گو خواهند کرد.

این دومین سفر ولیعهد سعودی به واشنگتن و اولین سفر او در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ است، پس از آنکه این دو پیش از این در ماه مه امسال در بحبوحه سفر ترامپ به خاورمیانه با یکدیگر دیدار کرده بودند.