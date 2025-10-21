باشگاه خبرنگاران جوان - مسجد مقدس جمکران یکی از اماکن مقدس ما شیعیان است و منسوب به امام زمان (عج) است. به همین منظوراین بقعه متبرکه هر ساله میزبان زائران بسیاری از اقصی نقاط کشور است. از قدیم مرسوم است که سه شنبه شب‌ها منتظران به این مکان مقدس مشرف شده و به امام مهدی (عج) برای حاجت روایی توسل می‌کنند. به همین منظور آستان مقدس جمکران پذیرای خیل عظیم عاشقانی می‌شود که از راه‌های دور و نزدیک به این مکان مقدس می‌روند تا با خواندن دعا و نیایش مرهمی بر دل‌های دردمندشان باشد.

بنابراین به بهانه سه شنبه شب ها و ابراز ارادت به ساحت مقدس حضرت ولی عصر(عج) شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از حال و هوای زائران و برپایی ایستگاه صلواتی حد فاصل حرم حضرت معصومه (س) تا مسجد مقدس جمکران را به نمایش گذاشت.

منبع: شهروندخبرنگار - قم

