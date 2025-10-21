باشگاه خبرنگاران جوان _ حسین افشین در دیدار با نخبگان و سرآمدان استان بوشهر بیان در تشریح مسیر راهبرد دستیابی به پیشرفت علمی کشور، بر لزوم همسویی کامل فرآیندهای معاونت با نظرات نخبگان تأکید کرد: دستیابی به این مهم تنها با رعایت سه اصل، منزلت اساتید، معیشت اساتید و فراهم‌سازی زیرساخت‌های اصلی آزمایشگاهی میسر خواهد شد.

تلاش دولت برای رفع مشکل معیشت اساتید تا پایان سال

افشین ادامه داد: معیشت اساتید یکی از دغدغه‌های اصلی دولت است که با محوریت معاون اول رئیس‌جمهور و هماهنگی بین دستگاهی در تلاش هستیم تا این مسئله را حل کنیم. امیدواریم با همکاری مشترک دولت و مجلس، این مشکل تا پایان سال رفع شود.

وی به آئین نامه تخصصی هنر و علوم انسانی که در دست تدوین است اشاره کرد و افزود:پیشرفت کشور و رسیدن به علوم مهندسی و پزشکی در دستان نخبگان علوم انسانی است و این آئین نامه نیز به زودی تدوین می‌شود.

معاون علمی رییس‌جمهور، صنعت نفت و اقتصاد دریا را حوزه محوری برای استان بوشهر دانست و با اشاره به موفقیت قراردادهای «ساخت بار اول»، تصریح کرد: این قراردادها از ابتدای کار تا شش ماه نخست سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار بود، اما در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳، تنها قراردادهای ساخت بار اول با شرکت نفت به ۲۲۰ میلیون دلار رسیده است.

افشین در پاسخ به مطالبه پیرامون نقش بوشهر در فناوری حوزه نفت گفت: قراردادهای ساخت بار اول با وزارت نفت برای شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیل شده و با حذف بروکراسی زمان‌بر، امکان انعقاد قراردادهای کلان ظرف یک ماه فراهم شده است. امید می‌رود استان بوشهر به مرکز پیشران توسعه فناوری در صنعت نفت تبدیل شود.

وی همچنین به تشریح برنامه اقتصاد دریامحور در معاونت علمی پرداخت و عنوان کرد: نمایشگاه اقتصاد دریا محور در تاریخ ۱۳ و ۱۴ آبان ماه جاری برگزار خواهد شد.

برگزاری نمایشگاه اقتصاد دریامحور با حمایت معاونت علمی

افشین، هیات‌های اندیشه‌ورز را شروع موثری برای درگیر کردن نخبگان در مسائل اجرایی خواند و افزود: این هیات‌ها به نخبگان و به دستگاه‌های اجرایی کمک می‌کنند.

معاون علمی ، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور از تدریس دروس حوزه کوانتوم در ۱۲ دانشگاه کشور از اول مهرماه خبر داد و گفت: این مفاهیم به صورت ضبط شده در اختیار سایر دانشگاه‌ها قرار می‌گیرد.

وی به سه فراخوان فعال برای جذب طرح ها و نخبگان اشاره کرد و افزود: همچنین، این کار برای حوزه کاربردی هوش مصنوعی نیز در بهمن‌ماه تکرار خواهد شد که فراخوان آن توسط بنیاد ملی علم ایران منتشر شده است.

معاون علمی ، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور یادآور شد: تعداد ۲۵۰۰ واحد (مسکن یا زمین) به نخبگان در استان‌های مختلف اعطا شده است که سهم استان بوشهر در این مرحله ۳۰ واحد بوده است.

افشین درباره موضوع آزمایشگاه های فرسوده افزود:پارسال سه آزمایشگاه ملی افتتاح شد و امسال نیز قراردادی با وزارت علوم،تحقیقات و فناوری برای تقویت زیر ساخت های آزمایشگاهی در دانشگاه ها منعقد شده است.

ایرنا