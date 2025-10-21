اجرای پیمان امنیتی ایران و عراق، مقدمه امنیت پایدار دوجانبه و منطقه است

باشگاه خبرنگاران جوان - قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق که روز گذشته به تهران سفر کرده کرده بود، ظهر امروز -سه‌شنبه ۲۹ مهرماه- با حضور در بهارستان با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

قالیباف در ابتدای این دیدار، ضمن خوش‌آمدگویی به هیأت عراقی برای سفر به ایران و ابراز خرسندی از ارتباطات پایدار و عمیق میان دو کشور در حوزه مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و به ویژه در مسائل امنیتی، گفت: امیدواریم با پیمان امنیتی که میان ایران و عراق برقرار شده و با روند پیش رو بتوانیم ثبات بیشتری در ابعاد مختلف داشته باشیم و ارتباطات دو کشور نسبت به گذشته عمیق‌تر شود.

وی تاکید کرد: شرایط نشان می‌دهد، بعد از جنگ ۱۲ روزه، طوفان الاقصی و سایر اتفاقات منطقه خطری که رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا برای منطقه دارد، خطرناک‌تر از گذشته است.

قالیباف ادامه داد: زمانی که رژیم صهیونیستی به قطر حمله کرد سایر کشور‌های اسلامی متوجه خطر بزرگ و جدی در منطقه شدند. همه اینها واقعیات تلخی است که امروز در منطقه وجود دارد و در این میان نقش ایران و عراق در میان کشور‌های اسلامی، عربی و غیرعربی اسلامی بسیار حائز اهمیت است.

وی تاکید کرد: همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای میان ایران و عراق نقش منحصر به فردی دارد که در عین حال که باید به ارتباطات خود عمق‌بخشی کنیم باید بدانیم پیمان‌های امنیتی به منظور حفظ یکپارچگی نسبت به خطراتی است که برای جهان اسلام و امت اسلامی وجود دارد.

قالیباف ادامه داد: ما امروز نگران وجود خطر در مرز‌های دو کشور نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که هر لحظه ثبات و امنیت بیشتر و پایدارتری در مرز‌ها داشته باشیم و ارتباطات اقتصادی و فرهنگی و تأثیرگذاری در سطح منطقه را از اولویت‌های خود قرار دهیم.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با تأکید بر توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه اقتصادی، اظهار کرد: برای توسعه روابط اقتصادی نیازمند اراده قوی تری هستیم تا به سمت توسعه اقتصادی در حوزه‌های مختلف از جمله حمل و نقل، شهرک‌های صنعتی و حوزه دانش بنیان رفته و از فرصت‌های بزرگی که در دو کشور وجود دارد استفاده کنیم.

مشاور امنیت ملی عراق: امنیت ایران و عراق به یکدیگر گره خورده است

قاسم الاعرجی نیز در این دیدار، روابط میان عراق و ایران را بسیار دوستانه توصیف کرد و گفت: معتقدیم امنیت ایران و امنیت عراق به یکدیگر گره خورده و به توافق امنیتی که با تهران امضا کردیم، پایبند بوده و بر ضرورت استمرار گفت‌و‌گو‌ها تأکید داریم.

این مقام بلندپایه عراقی در ادامه با تأکید بر اینکه محال است بر اساس فشار‌های خارجی، روابط خود را با کشوری کاهش داده و یا به دنبال کاهش روابط با ایران باشیم، اظهار داشت: با توجه به حجم روابط میان دو کشور هیچ کشوری نمی‌تواند روابط ما را محدود کند.

مشاور امنیت ملی عراق با اشاره به پیمان امنیتی امضا شده میان دو کشور، گفت: بر این اساس مقرر شد یک کمیته میدانی تشکیل شود تا تمام مشکلات اجرایی این توافق را پیگیری کند.

وزیر امور داخلی دولت محلی اقلیم کردستان عراق: اجازه نمی‌دهیم کردستان عراق تهدیدی برای ایران باشد

ریبر احمد، وزیر امور داخلی دولت محلی اقلیم کردستان عراق نیز در این دیدار با تأکید بر پایبندی عراق و اقلیم به توافق امنیتی میان دو کشور، عنوان کرد: ما اجازه نمی‌دهیم خاک ما به محلی برای تهدید ایران تبدیل شود و بیش از هرچیز بر تعهدات اخلاقی نسبت به ایران تأکید داریم ضمن اینکه ما در اقلیم کردستان، تحت هر شرایطی همواره شریک و دوست جمهوری اسلامی ایران خواهیم بود و بر گسترش روابط دوجانبه تأکید داریم.

مجتبی زارعی نماینده تهران، شهین جهانگیری نماینده ارومیه و ابوالفضل عمویی دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل نیز در این دیدار حضور داشت.

منبع: خانه ملت