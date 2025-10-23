باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - کامبیز بازرگان رئیس انجمن علوم خاک در برنامه روی خط اقتصاد گفت: مصوبه ای دولت در خصوص تغییر کاربری حتی اراضی کشاورزی درجه یک و دو به کاربری گردشگری، مراکز بومگردی و تفریح دیدیم که این امر بشدت امنیت غذایی کشور را تهدید می کند، درحالیکه امنیت غذایی یکی از وجوه روشن امنیت ملی کشورهاست که تمامی کشورها از امنیت غذایی مراقبت می کنند.

وی با بیان اینکه امنیت ملی ۴ ستون دارد، افزود: فراهمی غذا، سلامت مصرف، دسترسی غذا و پایداری است که براین اساس وضعیت منابع پایه بسیار حائز اهمیت است.

بازرگان ادامه داد: پایداری منابع پایه متضمن تامین و فراهمی غذا و از طرفی امنیت غذایی متضمن امنیت ملی است که تمامی کشورها بر آن توجه دارند.

رئیس انجمن علوم خاک افزود: کاربری اراضی محدود به کشاورزی نیست، کشورها کاربری های دیگری همچون مسکن و شهرسازی و گردشگری نیاز دارند، اما نکته اینجاست که اراضی که می توان از آن تولید غذا داشت، محدود هستند. گفتنی است سرانه اراضی کشاورزی دنیا ۲ دهم هکتار به ازای هر نفر است، درحالیکه کشورما ۱۷ صدم هکتار به ازای هر نفر است.

وی با بیان اینکه با توجه به سرعت تشکیل خاک و محدودیت منابع آب ظرفیت افزایش سطح زیرکشت با امکانات موجود وجود ندارد،گفت: برای تامین غذای جمعیت درحال رشد ۱۸.۵ میلیون هکتار اراضی داریم که با توجه به محدودیت منابع آب بین ۱۴ تا ۱۶ میلیون هکتار در هر فصل زیرکشت می رود که طبق مستندات امکان افزایش سطح این ۱۸‌.۵ میلیون هکتار وجود ندارد و کمتر از ۳۰ درصد این میزان کلاس یک و دو است که براین اساس اراضی تولید غذا نباید به کاربری های دیگر اختصاص دهیم.