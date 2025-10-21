سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری از واریز حقوق مهرماه بازنشستگان صندوق‌های کشوری و فولاد خبر داد و تأکید کرد: پرداخت‌ها بدون تأخیر انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - علاءالدین ازوجی، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد: با انجام هماهنگی‌های لازم و تأمین منابع مالی مورد نیاز، پرداخت حقوق مهرماه بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق فولاد انجام شده است.

وی افزود: مطابق روال ماه‌های گذشته، مبالغ حقوق بازنشستگان واریز شده است.

ازوجی با اشاره به اهمیت پایداری جریان پرداخت‌ها تصریح کرد: تلاش ما بر این است که پرداخت حقوق و مزایا با برنامه‌ریزی دقیق و زمان‌بندی مشخص انجام شود تا بازنشستگان توانند با آرامش خاطر برای امور معیشتی خود برنامه‌ریزی کنند.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری همچنین از استمرار سیاست شفافیت و پاسخ‌گویی خبر داد و گفت: اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع درباره پرداخت‌ها و خدمات، بخشی از رویکرد جدید صندوق برای افزایش اعتماد و رضایت جامعه بازنشستگان است.

منبع: صندوق بازنشستگی کشوری

برچسب ها: حقوق بازنشستگان ، حقوق بازنشستگان کشوری ، صندوق بازنشستگی کشوری
خبرهای مرتبط
توسعه خدمات رفاهی بازنشستگان بدون تحمیل بار مالی بر منابع صندوق بازنشستگی
میدری در بیست و دومین مسابقات ملی مهارت:
آینده هر کشوری را مهارت‌آموزان رقم می‌زنند/ هیچ نیروی ماهری بیکار نمی‌ماند
افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان کشوری تکذیب شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۲ تبعه خارجی متهم به قتل دستگیر شدند
بی‌توجهی به هشدارها، عامل اختلال در خط ۵ مترو بود
انهدام باند توزیع گسترده لوازم آرایشی بهداشتی تقلبی با برند شرکت‌های معروف
اعلام محدودیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی کشور در پایان هفته
حج هوشمند و زیارت آسان؛ اولویت‌های رئیس جدید سازمان حج و زیارت
ایجاد ۵۰۰ فرصت شغلی در باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا (س)
حقوق مهرماه بازنشستگان کشوری و فولاد پرداخت شد
چینی‌ها محموله ۱۱۰تایی اتوبوس‌برقی‌ها را تحویل دادند
تنها مرجع اعلام مصوبات کارگروه کاهش آلودگی هوای پایتخت، معاونت عمرانی استانداری تهران است
توسعه گردشگری در سواحل در چارچوب قوانین مجاز است 
آخرین اخبار
ساماندهی حریم تهران تحت حاکمیت قانون باشد
برنامه‌محور بودن فعالیت‌ها اولویت پایگاه‌های بسیج در منطقه ۸
حج هوشمند و زیارت آسان؛ اولویت‌های رئیس جدید سازمان حج و زیارت
حقوق مهرماه بازنشستگان کشوری و فولاد پرداخت شد
انهدام باند توزیع گسترده لوازم آرایشی بهداشتی تقلبی با برند شرکت‌های معروف
ایجاد ۵۰۰ فرصت شغلی در باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا (س)
تنها مرجع اعلام مصوبات کارگروه کاهش آلودگی هوای پایتخت، معاونت عمرانی استانداری تهران است
توسعه گردشگری در سواحل در چارچوب قوانین مجاز است 
اعلام محدودیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی کشور در پایان هفته
افزایش ۹۶ مکان ورزشی جدید کارگری در دو سال اخیر
۲ تبعه خارجی متهم به قتل دستگیر شدند
بی‌توجهی به هشدارها، عامل اختلال در خط ۵ مترو بود
چینی‌ها محموله ۱۱۰تایی اتوبوس‌برقی‌ها را تحویل دادند
گشت‌های شبانه بررسی فعالیت کیوسک های مطبوعاتی تهران/ با متخلفین برخورد می‌شود
به جای پرداخت «حق بیمه»، «طلا» بخریم؟
رفع گره ۱۵‌ساله ابرپروژه اتصال بلوار دلاوران به بزرگراه امام‌علی(ع)
توضیح پلیس درباره بازداشت یکی از بازیگران معروف
ورود گوشت منجمد با قیمت کمتر از ۶۰۰ هزار تومان در بازار‌های میوه و تره بار
افزایش سقف تسهیلات خوداشتغالی به ۲۰۰ میلیون تومان
ثبت بیش از ۲۳ هزار مورد اعمال قانون توسط پلیس نامحسوس تهران در مهرماه
مهلت معرفی مشمولان غیرغایب پذیرفته شده در آزمون‌های سراسری ۱۴۰۴ تا پایان مهرماه
تحولی نو در نظام نظارت، پاسخ‌گویی و رصد هوشمند خدمات شهری
ایستگاه مترو مریم مقدس (س) هفته آینده به بهره‌برداری می‌رسد
کولیوند به مدت ۴ سال به عنوان رئیس جمعیت هلال‌احمر منصوب شد
حفاظت از محیط زیست را به یک سازمان محدود نکنیم
تولید ۲۵ درصد پسماند کشور در تهران
سکته مغزی تتلو صحت ندارد
تذکر چمران به مدیرعامل مترو تهران
اختلال در خط ۵ مترو در اوج ساعت تردد مردم
بازیگر سینما با شکایت شاکی خصوصی بازداشت شد