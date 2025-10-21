باشگاه خبرنگاران جوان - علاءالدین ازوجی، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد: با انجام هماهنگی‌های لازم و تأمین منابع مالی مورد نیاز، پرداخت حقوق مهرماه بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق فولاد انجام شده است.

وی افزود: مطابق روال ماه‌های گذشته، مبالغ حقوق بازنشستگان واریز شده است.

ازوجی با اشاره به اهمیت پایداری جریان پرداخت‌ها تصریح کرد: تلاش ما بر این است که پرداخت حقوق و مزایا با برنامه‌ریزی دقیق و زمان‌بندی مشخص انجام شود تا بازنشستگان توانند با آرامش خاطر برای امور معیشتی خود برنامه‌ریزی کنند.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری همچنین از استمرار سیاست شفافیت و پاسخ‌گویی خبر داد و گفت: اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع درباره پرداخت‌ها و خدمات، بخشی از رویکرد جدید صندوق برای افزایش اعتماد و رضایت جامعه بازنشستگان است.

منبع: صندوق بازنشستگی کشوری