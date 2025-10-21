شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری آیین افتتاح المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای در دبیرستان مولوی شهرستان اصفهان را به نمایش گذاشت که مشاهده می کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم افتتاحیه المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای صبح امروز با حضور کارشناس مسئول تربیت بدنی و پرسنل دبیرستان مولوی با مدیریت خانم نعمت الهی و سرپرستی خانم رئیسی برگزار شد. این طرح با هدف توسعه فعالیت‌های بدنی، افزایش نشاط در محیط‌های آموزشی، شناسایی استعداد‌های ورزشی و تقویت روحیه مشارکت و همکاری در میان دانش‌آموزان برگزار می‌شود. 

در ادامه مراسم، دانش‌آموزان شرکت‌کننده با برگزاری رژه‌ای منظم و پرشور، آغاز رسمی المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای را اعلام کردند. رژه افتتاحیه با حضور دانش‌آموزان و با اجرای نماد‌هایی از شور، نشاط و همبستگی برگزار شد که فضای پرانرژی و شادابی را در محوطه مدرسه رقم زد.
این مراسم با روشن کردن مشعل المپیک و حرکات نمایشی اسکیت کاران دانش آموزان به پایان رسید.

منبع: هستی فلاحتی - اصفهان

