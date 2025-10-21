رژیم صهیونیستی از مارک کارنی خواست تا از تعهد خود به حکم دستگیری نخست وزیر رژیم صهیونیستی که توسط دادگاه بین‌المللی کیفری صادر شده است، صرف نظر کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - اسرائیل از نخست وزیر کانادا، مارک کارنی خواست تا از تعهد خود برای احترام به حکم دستگیری نخست وزیر رژیم صهیونیستی، بنیامین نتانیاهو که توسط دادگاه بین‌المللی کیفری صادر شده است، در صورت سفر به این کشور، صرف نظر کند.

در مصاحبه‌ای با بلومبرگ که هفته گذشته منتشر شد، از کارنی پرسیده شد که آیا در صورت ورود نتانیاهو به کانادا، به تعهد سلف خود جاستین ترودو مبنی بر دستگیری او به اتهام جنایات جنگی عمل خواهد کرد یا خیر، که او پاسخ داد: «بله».

شوش بدروسیان، سخنگوی کابینه اسرائیل به خبرنگاران مدعی شد: «ما معتقدیم که نخست وزیر کارنی باید در این مورد تجدیدنظر کند و از نخست وزیر نتانیاهو، رهبر تنها کشور یهودی و کشور دموکراتیک در خاورمیانه! در کانادا استقبال کند.»

دیوان کیفری بین‌المللی سال گذشته حکم بازداشت نتانیاهو را به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در درگیری غزه صادر کرد. اسرائیل صلاحیت دادگاه مستقر در لاهه را رد می‌کند و جنایات جنگی در غزه را انکار می‌کند.

بدروسیان مدعی شد که تصمیم کانادا برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین «جایزه‌ای برای تروریسم» است و «فقط آتش یهودستیزی در کانادا را شعله‌ورتر کرده است».

منبع: رویترز

