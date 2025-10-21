باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا رشیدیان، رئیس جدید سازمان حج و زیارت در مراسم معارفه خود، حج و زیارت را نه تنها یک فرصت معنوی، بلکه بستری برای ارتقای جایگاه انسانی زائران دانست و تاکید کرد: حج و زیارت هر دو دانشگاه انسانسازی هستند و باید بتوانیم از ظرفیتهای آن برای ارتقای ارزشهای انسانی بهره ببریم.
وی افزود: با بهرهگیری از نرمافزارها و فناوریهای نوین، قصد داریم کیفیت خدمات حج را افزایش، سرعت عملیات را بالا و هزینهها را کاهش دهیم تا حج و زیارت برای همه زائران آسانتر و مقرونبهصرفهتر شود.
رئیس جدید سازمان حج و زیارت همچنین بر اهمیت تعامل با کشور میزبان و سایر مسلمانان جهان تاکید کرد و گفت: ارتقای همدلی و همکاری میان کارگزاران و مسئولان فرهنگی، میتواند ارزشهای دینی و انسانی را در حوزه حج و زیارت تقویت کند و زائران را به صفاتی متصل کند که مورد نظر الهی است.
رشیدیان افزود: ما نیازمند ایدههای جدید و بهرهگیری از خرد اندیشمندان و صاحبنظران هستیم تا ظرفیتهای حج و زیارت روز به روز بهتر از گذشته مورد استفاده قرار گیرد. هدف ما حجی آسان، روان و ارزان است که رضایت حجاج و زائران عتبات را به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به ظرفیتهای زیارت عتبات گفت: زیارت عتبات تنها محدود به اربعین نیست و باید در طول سال نیز کیفیت خدمات افزایش یابد. با استفاده از ظرفیت ۲۵۰۰ دفتر زیارتی، قصد داریم خدمات متنوع و متناسب با سلایق و توان مالی زائران ارائه کنیم.
رشیدیان با ابراز امیدواری برای آینده، گفت: امیدواریم روزی فرا رسد که زائران بتوانند به قبله اول مسلمانان در بیتالمقدس سفر کنند و مردم فلسطین از سلطه و ظلم رژیم صهیونیستی آزاد شوند. همچنین آرزو داریم مسیر زیارت سوریه و حرمهای حضرت رقیه و زینب (س) باز شود و زائران از ظرفیت این اماکن نیز بهرهمند شوند.
رئیس جدید سازمان حج و زیارت تاکید کرد: هدف ما استفاده بهینه از ظرفیت حج و زیارت است تا تجربهای با کیفیتتر و انسانیتر برای همه زائران فراهم شود.