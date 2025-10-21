رئیس جدید سازمان حج و زیارت بر ارتقای کیفیت، کاهش هزینه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های نوین فناوری در حج و زیارت تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا رشیدیان، رئیس جدید سازمان حج و زیارت در مراسم معارفه خود، حج و زیارت را نه تنها یک فرصت معنوی، بلکه بستری برای ارتقای جایگاه انسانی زائران دانست و تاکید کرد: حج و زیارت هر دو دانشگاه انسان‌سازی هستند و باید بتوانیم از ظرفیت‌های آن برای ارتقای ارزش‌های انسانی بهره ببریم.

وی افزود: با بهره‌گیری از نرم‌افزار‌ها و فناوری‌های نوین، قصد داریم کیفیت خدمات حج را افزایش، سرعت عملیات را بالا و هزینه‌ها را کاهش دهیم تا حج و زیارت برای همه زائران آسان‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر شود.

رئیس جدید سازمان حج و زیارت همچنین بر اهمیت تعامل با کشور میزبان و سایر مسلمانان جهان تاکید کرد و گفت: ارتقای همدلی و همکاری میان کارگزاران و مسئولان فرهنگی، می‌تواند ارزش‌های دینی و انسانی را در حوزه حج و زیارت تقویت کند و زائران را به صفاتی متصل کند که مورد نظر الهی است.

رشیدیان افزود: ما نیازمند ایده‌های جدید و بهره‌گیری از خرد اندیشمندان و صاحب‌نظران هستیم تا ظرفیت‌های حج و زیارت روز به روز بهتر از گذشته مورد استفاده قرار گیرد. هدف ما حجی آسان، روان و ارزان است که رضایت حجاج و زائران عتبات را به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های زیارت عتبات گفت: زیارت عتبات تنها محدود به اربعین نیست و باید در طول سال نیز کیفیت خدمات افزایش یابد. با استفاده از ظرفیت ۲۵۰۰ دفتر زیارتی، قصد داریم خدمات متنوع و متناسب با سلایق و توان مالی زائران ارائه کنیم.

رشیدیان با ابراز امیدواری برای آینده، گفت: امیدواریم روزی فرا رسد که زائران بتوانند به قبله اول مسلمانان در بیت‌المقدس سفر کنند و مردم فلسطین از سلطه و ظلم رژیم صهیونیستی آزاد شوند. همچنین آرزو داریم مسیر زیارت سوریه و حرم‌های حضرت رقیه و زینب (س) باز شود و زائران از ظرفیت این اماکن نیز بهره‌مند شوند.

رئیس جدید سازمان حج و زیارت تاکید کرد: هدف ما استفاده بهینه از ظرفیت حج و زیارت است تا تجربه‌ای با کیفیت‌تر و انسانی‌تر برای همه زائران فراهم شود.

برچسب ها: سازمان حج و زیارت ، حج
خبرهای مرتبط
علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت شد
آخرین جزئیات پیش ثبت نام حج ۱۴۰۵/ بانوان بیشتر از آقایان نام نویسی کردند
اعزام ۳۵ هزار عمره گزار به سرزمین وحی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۲ تبعه خارجی متهم به قتل دستگیر شدند
بی‌توجهی به هشدارها، عامل اختلال در خط ۵ مترو بود
انهدام باند توزیع گسترده لوازم آرایشی بهداشتی تقلبی با برند شرکت‌های معروف
اعلام محدودیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی کشور در پایان هفته
حج هوشمند و زیارت آسان؛ اولویت‌های رئیس جدید سازمان حج و زیارت
ایجاد ۵۰۰ فرصت شغلی در باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا (س)
حقوق مهرماه بازنشستگان کشوری و فولاد پرداخت شد
چینی‌ها محموله ۱۱۰تایی اتوبوس‌برقی‌ها را تحویل دادند
تنها مرجع اعلام مصوبات کارگروه کاهش آلودگی هوای پایتخت، معاونت عمرانی استانداری تهران است
توسعه گردشگری در سواحل در چارچوب قوانین مجاز است 
آخرین اخبار
ساماندهی حریم تهران تحت حاکمیت قانون باشد
برنامه‌محور بودن فعالیت‌ها اولویت پایگاه‌های بسیج در منطقه ۸
حج هوشمند و زیارت آسان؛ اولویت‌های رئیس جدید سازمان حج و زیارت
حقوق مهرماه بازنشستگان کشوری و فولاد پرداخت شد
انهدام باند توزیع گسترده لوازم آرایشی بهداشتی تقلبی با برند شرکت‌های معروف
ایجاد ۵۰۰ فرصت شغلی در باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا (س)
تنها مرجع اعلام مصوبات کارگروه کاهش آلودگی هوای پایتخت، معاونت عمرانی استانداری تهران است
توسعه گردشگری در سواحل در چارچوب قوانین مجاز است 
اعلام محدودیت‌های ترافیکی محور‌های شمالی کشور در پایان هفته
افزایش ۹۶ مکان ورزشی جدید کارگری در دو سال اخیر
۲ تبعه خارجی متهم به قتل دستگیر شدند
بی‌توجهی به هشدارها، عامل اختلال در خط ۵ مترو بود
چینی‌ها محموله ۱۱۰تایی اتوبوس‌برقی‌ها را تحویل دادند
گشت‌های شبانه بررسی فعالیت کیوسک های مطبوعاتی تهران/ با متخلفین برخورد می‌شود
به جای پرداخت «حق بیمه»، «طلا» بخریم؟
رفع گره ۱۵‌ساله ابرپروژه اتصال بلوار دلاوران به بزرگراه امام‌علی(ع)
توضیح پلیس درباره بازداشت یکی از بازیگران معروف
ورود گوشت منجمد با قیمت کمتر از ۶۰۰ هزار تومان در بازار‌های میوه و تره بار
افزایش سقف تسهیلات خوداشتغالی به ۲۰۰ میلیون تومان
ثبت بیش از ۲۳ هزار مورد اعمال قانون توسط پلیس نامحسوس تهران در مهرماه
مهلت معرفی مشمولان غیرغایب پذیرفته شده در آزمون‌های سراسری ۱۴۰۴ تا پایان مهرماه
تحولی نو در نظام نظارت، پاسخ‌گویی و رصد هوشمند خدمات شهری
ایستگاه مترو مریم مقدس (س) هفته آینده به بهره‌برداری می‌رسد
کولیوند به مدت ۴ سال به عنوان رئیس جمعیت هلال‌احمر منصوب شد
حفاظت از محیط زیست را به یک سازمان محدود نکنیم
تولید ۲۵ درصد پسماند کشور در تهران
سکته مغزی تتلو صحت ندارد
تذکر چمران به مدیرعامل مترو تهران
اختلال در خط ۵ مترو در اوج ساعت تردد مردم
بازیگر سینما با شکایت شاکی خصوصی بازداشت شد