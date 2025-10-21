وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تأخیر در معرفی رئیس جدید سازمان حج و زیارت، دلیل این تعویق را «وسواس در انتخاب مدیری مجرب و آشنا با ساختار حج» دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز -سه‌شنبه ۲۹ مهرماه- در مراسم تودیع و معارفه رؤسای سابق و جدید سازمان حج و زیارت که با حضور نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت و جمعی از مسئولان در سالن همایش‌های این سازمان برگزار شد، اظهار داشت: حج گذشته، حج خاصی بود. همکاران آقای بیات و نماینده رهبری در بعثه زحمات فراوانی کشیدند و حج در طراز قابل‌توجهی برگزار شد.

وی با اشاره به عملکرد مدیریتی علیرضا بیات افزود: غیر از اینکه آقای بیات حج خوبی برگزار کردند، چند نکته برجسته وجود داشت. یکی از آنها، تحول‌گرایی در مدیریت سازمان بود. از همان ابتدا بر این باور بودیم که سازمان‌ها اگر نوآوری نداشته باشند، به مرور از شرایط زمانه عقب می‌مانند و کارکرد خود را از دست می‌دهند. آقای بیات در همین مسیر گام برداشت و تحولاتی را رقم زد که کار ساده‌ای نبود؛ به‌ویژه آن‌که این تحول بدون تنش و با کمترین تعارض صورت گرفت.

صالحی تأکید کرد: این ریسک تحول بدون ایجاد تنش، اقدامی ارزشمند و قابل‌تقدیر است و امیدواریم آقای رشیدیان نیز همین مسیر را با قدرت و ثبات ادامه دهند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه به موضوع مدیریت بحران در حج ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: در حج امسال بحران‌های متعددی داشتیم از مشکلات ارزی تا شرایط دشوار ایام حج که در نهایت، سازمان حج در ایام حج توانست از بحران ناشی از تعرض رژیم صهیونیستی به کشورمان برای حجاج با مدیریت هوشمندانه عبور کند و زائران را با سلامت و امنیت به کشور بازگرداند. از این بابت از آقای بیات و همکارانشان صمیمانه تشکر می‌کنم.

وی نقش سازمان حج در عرصه دیپلماسی دینی و ارتباط با عربستان را نیز مورد تأکید قرار داد و ادامه داد: روابط ما با عربستان در این حوزه اهمیت زیادی دارد. هرچه بتوانیم این روابط را توسعه دهیم، به نفع حج، اسلام و ملت ایران است. آقای بیات در این بخش نیز کمک‌های قابل‌توجهی داشتند و به یکی از شئون مؤثر دیپلماسی حج یاری رساندند.

صالحی با اشاره به اهمیت تداوم خدمت‌رسانی بدون وقفه در دوره جابه‌جایی مدیریت گفت: با توجه به شرایط خاص کشور، یکی از دغدغه‌های اصلی ما این بود که انتقال مسئولیت به گونه‌ای انجام شود که در روند خدمت‌رسانی به زائران وقفه‌ای ایجاد نشود. خوشبختانه این جابه‌جایی در مسیر آرام و مؤثر صورت گرفت. البته تأخیر در این جابجایی هم به دلیل همین حساسیت بود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه سازمان حج یکی از سازمان‌های تأثیرگذار اجتماعی کشور است، گفت: ۸۶ هزار حاجی که هر سال به حج تمتع می‌روند، هرکدام با حدود ۱۰۰ نفر از خانواده، دوستان و آشنایان خود ارتباط دارند؛ یعنی ذهن بیش از ۸ میلیون نفر از مردم کشور به نوعی درگیر تجربه زائران است؛ بنابراین نحوه عملکرد این سازمان اثر عمیقی در نگاه عمومی به نظام و دین دارد.»

وی همچنین با اشاره به شرایط جدید پساتحریم و ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌ها افزود: در ساختار جدید حج، ده‌ها دستگاه اجرایی درگیر هستند. هماهنگ‌سازی و هم‌افزایی میان این دستگاه‌ها نیازمند مدیریتی بین‌رشته‌ای است. در دولت دوازدهم در دوره مدیریت آقای رشیدیان و در دولت چهاردهم در دوره آقای بیات، این رویکرد را دیدیم و امیدواریم در دوره جدید نیز ادامه پیدا کند.

صالحی در ادامه با اشاره به وضعیت خاص کشور در شرایط جنگ و بحران‌های منطقه‌ای گفت: در چنین فضایی، حضور مدیری که توان تعامل با دستگاه‌های مختلف و پیدا کردن راه خروج از بن‌بست‌ها را داشته باشد، بسیار اهمیت دارد. شاید یکی از دلایل طولانی شدن روند انتخاب رئیس جدید همین وسواس در انتخاب فردی با تجربه و شناخت کافی از حج بود.

وی افزود: رشیدیان پیش‌تر نیز در این جایگاه حضور داشتند و تجربه و شناخت ایشان از ساختار حج و مسائل عربستان نقطه قوت مهمی است. راضی کردن آقای پزشکیان و دولت برای این انتصاب نیز کار ساده‌ای نبود، اما خوشبختانه امروز شاهد اتفاقی هستیم که به نفع سازمان حج خواهد بود.

وزیر ارشاد با اشاره به تغییرات ساختاری در مدیریت حج عربستان گفت: ساختار حج در عربستان به سرعت در حال دگرگونی است. اگر ما با نگاه گذشته حرکت کنیم، از این روند عقب می‌مانیم. باید رویکرد جدیدی در پیش بگیریم تا هم از نظر مدیریتی عقب نمانیم و هم بتوانیم خدمت‌رسانی بهتری با هزینه کمتر ارائه دهیم.

وی خاطرنشان کرد: از زحمات آقای بیات بابت حج باشکوه و آرامی که برگزار کردند صمیمانه تشکر می‌کنم و برای آقای رشیدیان در مسیر پیش رو آرزوی موفقیت دارم. حج و زیارت، عرصه‌ای است که هم روحانیت و هم دیپلماسی و هم مدیریت اجرایی باید دست به دست هم دهند تا رضایت الهی و مردم حاصل شود.