باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن، با اشاره به نقش این بانک در اجرای نهضت ملی مسکن گفت: بانک مسکن با وجود همه محدودیتها و تنگناهای نظام بانکی، تاکنون در انجام تعهدات خود در این طرح ملی هیچگونه عقبماندگی نداشته و تمامی پرداختها بهروز انجام میشود.
خورسندیان بیان کرد: بانکداری تنها یک فعالیت مالی و اعتباری نیست، بلکه یک رسالت اجتماعی است که مستقیماً با آینده هموطنان ما پیوند دارد. خداوند در آیه قرضالحسنه به بندگان خود میفرماید که به او قرضالحسنه دهند؛ مفهومی که در ظاهر ساده اما در باطن بسیار عمیق است، زیرا خدای لایتناهی بندگان خود را به مشارکت در یک عمل الهی و انسانی دعوت میکند.
وی ادامه داد: نتایج عملی این سنت نیکو نیز در عملکرد بانک مشهود است. جمعآوری پساندازهای کوچک در قالب حسابهای قرضالحسنه، مانند پیوستن نهرهای کوچک و تبدیل آن به رود خروشان، منجر به تحقق اقدامات بزرگ اجتماعی شده است. به عنوان نمونه، از محل منابع قرضالحسنه تاکنون آزادی ۱۲۹ زندانی جرایم غیرعمد محقق شده است که بازگشت آنان به آغوش خانواده، نشانه روشنی از تبعات اجتماعی این طرح است.
وی گفت: علاوه بر این، ساخت ۲۹ مدرسه در مناطق محروم کشور و دو پروژه در حال احداث دیگر نیز از محل همین منابع تأمین شده است. دیدن لبخند و شادی دانشآموزان در این مدارس، خود بهترین پاداش برای مشارکتکنندگان در این سنت است.