مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران، به همراه عبدالحمید مرادی معاون بازرسی سازمان و شاهمیرزاد فرمانده حوزه بسیج منطقه۸ از پایگاه شهید سیبویه ناحیه ۲ منطقه ۸ در چارچوب طرح شهید رسول بوربوری بازدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی حوزه بسیج منطقه۸، در این بازدید، حسنزاده بر ضرورت تقویت پایگاههای بسیج و فعالسازی آنها تأکید کرد و گفت: اتصالات طولی و عرضی بسیج باید بهصورت مستمر برقرار باشد و پایگاهها باید بهعنوان مراکز فعال و پویا عمل کنند.
وی با اشاره به اهمیت شوراهای تکمیلشده و نقش اعضای بسیج، افزود: هر فرد بسیجی در پایگاه باید عنصری فعال باشد. کادریابی و بازرسی مستمر پایگاهها برای جایگزینی بهموقع نیروها ضروری است و شناسایی، آموزش و بهکارگیری صحیح افراد از وظایف اصلی بسیج است.
حسنزاده همچنین بر برنامهمحور بودن فعالیتها تأکید کرد و گفت: نباید برنامهها باری به هر جهت اجرا شوند. سال گذشته سند راهبردی پنجساله بسیج شهرداری تهران تدوین شد و برنامههای ابلاغی امسال بر اساس آن تنظیم شده است.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر برنامههای کلی، هر منطقه و ناحیه با توجه به ظرفیتهای خود برنامههای تخصصی، حوزهمحور و پایگاهمحور دارد که متناسب با شرایط اجرا میشود.
در این نشست شاهمیرزاد فرمانده حوزه بسیج منطقه گفت: برنامه سال هر پایگاه با توجه به توانایی و پتانسیل اجرایی آن تدوین و ابلاغ شده است.
وی افزود: پایگاه بسیج ناحیه ۲ فعالیتتر پایگاهها است و اقدامات ویژه در زمان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در راستای کمک رسانی به هموطنان را صورت داده است.
این بازدید در راستای ارتقای عملکرد پایگاههای بسیج و نظارت بر اجرای طرحهای محلهای انجام شد و فرمانده و اعضای شورای پایگاه دیدگاهها و نظرات خود را بیان داشتند.