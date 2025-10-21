باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - «سید عبدالملک بدرالدین الحوثی» رهبر جنبش انصارالله یمن روز سه‌شنبه و به مناسبت شهادت سرلشکر «محمد عبدالکریم الغماری» رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح یمن سخنرانی کرد.

سید الحوثی با اشاره به حضور گسترده مردمی در روز دوشنبه برای تشییع پیکر این فرمانده شهید، گفت: دیروز ملت عزیز ما، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، شهید بزرگ محمد عبدالکریم الغماری را در مراسم اقامه نماز و تشییع، با حضور گسترده و بسیار عظیم مردمی بدرقه کرد. حضور ملت ما در تشییع شهید الغماری گسترده بود و بیانگر استواری موضع آنهاست.

رهبر انصارالله یمن با اشاره به جبهه پشتیبانی یمن از غزه تاکید کرد: شهید الغماری و سایر شهدا در نبرد «فتح موعود» و «جهاد مقدس» و پیش از آن، نماد‌های اصلی موضع صادقانه و بزرگ ملت عزیز ما هستند. ملت ما پرچم جهاد در راه خدا و یاری ملت فلسطین و پایبندی به مسائل بزرگ امت در برابر طاغوت عصر، آمریکا و اسرائیل را برافراشته است.

او در ادامه گفت: نبرد بسیار شدیدی که طی دو سال گذشته ادامه داشته، با مواضع آزادگانی که به ندای خدا پاسخ دادند و با انگیزه‌ای ایمانی، انسانی و اخلاقی برای اتخاذ موضع صحیح در حمایت از ملت فلسطین و مجاهدان عزیز آن حرکت کردند، متمایز شد. کسانی که در مسیر مخالف، در چارچوب کمک‌رسانی به دشمن اسرائیلی حرکت کردند، در مواضعی ننگین قرار گرفتند که مایه شرمساری آنان است.

سید الحوثی همچنین با تمجید از مجاهدت یمنی‌ها گفت: موضع ملت ما، یک مکتب پربار است که نسل‌ها را با یقین، بصیرت و عزم تقویت می‌کند و آنها را برای رویارویی با هر نوع چالشی آماده می‌کند. شهدای عزیز ما در حین انجام وظایف جهادی خود به شهادت رسیدند و مانند ستارگانی درخشان در مدرسه ایثار و پایداری می‌درخشند. ارتش یمن که در راه خدا جهاد می‌کند، همراه با ملت ما در چارچوب هویت ایمانی و با روحیه جهادی و بصیرتی والا گام برداشته است.

رهبر انصارالله یمن با انتقاد از موضع کشور‌های عربی در حمایت از ملت فلسطین گفت: ارتش‌های عربی و اسلامی که شمارشان بیش از ۲۵ میلیون نفر است، کجا هستند؟ نه صدایی دارند، نه اثری و نه موضعی. این ارتش‌ها با افسران، فرماندهان و کادرهایشان کجا هستند و در یکی از دشوارترین مراحل، چه چیزی برای امت ارائه داده‌اند؟ ارتش‌های عربی و اسلامی از این تحولات غایب هستند، زیرا مسیر، مبانی و اصولشان آنها را به سطحی از موضع‌گیری درست در زمان مناسب نرسانده است. موارد استثنایی در میان ارتش‌های عربی و اسلامی، مربوط به جمهوری اسلامی ایران و نیرو‌های مقاومت و جهاد است.

او همچنین تاکید کرد: شهیدان ما تأثیر عظیمی در آنچه انجام دادند و در چارچوب جهاد و انجام مسئولیت‌های خود بر جای گذاشتند.

سید الحوثی با تمجید از شهید الغماری گفت: روحیه جهادی شهید الغماری در اعتماد به خدا و در حین انجام وظایف جهادی‌اش بدون توجه به امکانات و قدرت دشمن، آشکار شد. این شهید عزیز ما در چارچوب هویت ایمانی ملت یمن حرکت کرد. از ویژگی‌های بسیار مهم و برجسته در شخصیت شهید الغماری، روحیه ابتکار و شتاب در انجام وظایف جهادی بود.

رهبر انصارالله یمن همچنین گفت: آنچه بر موضع بسیاری از ارتش‌های عربی و اسلامی در برابر آمریکا و اسرائیل تأثیر گذاشت، محاسبه امکانات و توانمندی‌هایی بود که دشمن در اختیار دارد.

او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در تمام مراحل گذشته مسیر ما به‌صورت صعودی و در ارتقای عملکرد جهادی، ساخت توانمندی‌ها، انباشت تجربه و بهره‌برداری از تجربیات بوده است. اگر شهادت منجر به سستی، ضعف و شکست می‌شد، این امت مجاهد از همان دورانی که در آن «سید حسین بدرالدین الحوثی» به شهادت رسید، پایان می‌یافت. این راه ادامه یافت، رشد کرد، عظمت یافت و این ملت بزرگ را در چارچوب هویت ایمانی‌اش رهبری کرد تا برکات، صدا، پژواک و تأثیر آن در سطح جهانی و در نقشی جهانی گسترش یابد.

سید الحوثی همچنین با اشاره به توانمندی‌ها ارتش یمن گفت: به لطف خدا، یمن اولین کشور در میان تمام کشور‌های عربی در تولید تسلیحات و صنعت نظامی است. کشور ما در صنعت نظامی از کلاشینکف و گلوله‌های توپخانه تا پهپاد‌ها و موشک‌ها را تولید می‌کند. تولید موشک در کشور ما در مسیر توسعه مداوم است و دستاورد بزرگی در زمینه پهپاد‌ها وجود دارد. موفقیت‌های بسیار بزرگی با تربیت ایمانی، آموزش قرآنی، همراه با مهارت نظامی، آموزش و آماده‌سازی در همه سطوح از جمله سطوح رهبری محقق شده است.

رهبر انصارالله یمن در ادامه گفت: دستاورد بسیار بزرگ در بسیج آموزشی برای بیش از یک میلیون مجاهد همراه با آموزش قرآنی، تربیت ایمانی و روحیه جهادی کسب کرده‌ایم و کار با سرعت و شتاب زیاد ادامه خواهد داشت. از نعمت‌های خدا بر ما و بر ملت ما این مسیر است که هویت ایمانی را تجسم می‌بخشد، از بندگی طاغوت آزاد است و مسیری است برای نجات در دنیا و آخرت.

او در بخش دیگری از سخنرانی خود به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه اشاره کرد و گفت: زشتی صهیونیست‌ها، جنایت، ستم و طغیانشان در دو سال اخیر بیش از هر زمان دیگری به سطحی وحشتناک آشکار شد. با پخش تصاویر روزانه، همه جهان زشتی دشمن صهیونیستی و کسانی که با او مرتبط هستند را شناخت.

سید الحوثی تصریح کرد: پس از توافق در لبنان، دشمن اسرائیلی همچنان به نقض، خیانت، پیمان‌شکنی، جنایت و حملات روزانه ادامه می‌دهد. دشمن اسرائیلی هر روز مردم فلسطین را می‌کشد. این دشمن به عهد و پیمان خود پایبند نیست. گزینه‌ای که به آن «مصالحه» می‌گویند، در طول زمان طولانی شکستش ثابت شد و تحت عنوان «صلح» و «ابتکارات صلح»، اعراب هرگز به هیچ نتیجه‌ای نرسیدند.

رهبر انصارالله یمن همچنین به موضوع رویارویی دریایی آمریکا با نیرو‌های مسلح این کشور اشاره کرد و گفت: آمریکا در نبرد‌های دریایی به‌طور فاجعه‌باری شکست خورد و فرماندهانش به آن اعتراف می‌کنند؛ فرار پنج ناو هواپیمابر، شکست در هر دو دور رویارویی بود. اسرائیل نیز همراه با آمریکا و انگلیس شکست خورد و نتوانست توانمندی‌های ملت یمن را نابود یا آن را وادار به ترک موضع حق کند.

سید الحوثی با بیان اینکه «ما در این مرحله، در قوی‌ترین وضعیت نسبت به تمام مراحل گذشته هستیم»، گفت: باید جهت‌گیری در همراهی با تحولات و رویداد‌ها در فلسطین و منطقه به‌طور کلی ادامه یابد. ما در حالت آمادگی کامل خواهیم ماند تا در صورت بازگشت دشمن اسرائیلی به تجاوز، نسل‌کشی، محاصره، نابودی و گرسنگی دادن ملت فلسطین، به عملیات و سطوح بالای تشدید بازگردیم.

او تاکید کرد: در هیچ مرحله‌ای نمی‌توانیم سکوت کنیم و به هیچ‌وجه به معامله بر سر مواضع اصولی ایمانی، جهادی و قرآنی نمی‌رویم. ملت ما بر اساس دستورات خدا حرکت می‌کند؛ نه در برابر طاغوت‌ها، مجرمان و ستمگران سر خم می‌کند و نه نگاه ناامید، ضعیف و شکست‌خورده دارد.

رهبر انصارالله یمن در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دشمن اسرائیلی بازنده است، در برابر همه ملت‌ها رسوا و ضعف آن در میدان آشکار شده است.

منبع: العالم