‍سرپرست جمعیت هلال‌احمر لرستان گفت: ٣ فوتی و ٦ مصدوم در حادثه تصادف سواری پژو ٤٠٥ تاکسی و خودرو سواری ساینا برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - غلامرضا علی‌محمدی سرپرست جمعیت هلال‌احمر استان لرستان گفت: ساعت ١٠:٢٠ روز سه شنبه ٢٩ مهر ۱۴۰۴ در پی اعلام تصادف سواری پژو ٤٠٥ تاکسی با خودروی سواری ساینا در جاده خرم آباد به الشتر بعد از رستوران شاپورخواست دو تیم عملیاتی امدادی از ایستگاه‌های شماره ٢ و ٤ به محل سانحه اعزام شدند.

وی افزود: در جریان این حادثه ٣ نفر از سرنشینان خودرو‌ها فوت و شش سرنشین دیگر دچار جراحات جدی شده بودند که پس از رسیدن آتش نشانان به محل، اقدامات لازم در جهت ایمن سازی خودرو‌ها و محل حادثه انجام گرفته و سرنشینان خودرو‌ها به آمبولانس حاضر در محل تحویل داده شدند. 

علی محمدی در پایان این عملیات، تیم‌های اعزامی، خودرو‌های حادثه دیده و مسیر عبور وسایل نقلیه را جهت برقراری تردد، ایمن سازی کردند.

