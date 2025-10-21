باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در حالی که لرستان به‌عنوان «سرزمین آبشارها» شناخته می‌شود، کیفیت آب شرب در بسیاری از شهر‌ها و روستا‌های آن با چالش‌های جدی مواجه است. این مسئله نه‌تنها یک دغدغه‌ی بهداشتی، بلکه بحرانی اجتماعی و زیست‌محیطی است که باید با نگاه راهبردی و علمی به آن پرداخته شود.

آب سالم، بنیادی‌ترین نیاز انسانی و شاخصی از عدالت اجتماعی است. در مناطقی که مردم از آب شرب سالم و باکیفیت برخوردار نیستند، سلامت عمومی، بهره‌وری اقتصادی و حتی امید به زندگی تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. در لرستان، به‌ویژه در مناطق روستایی و حاشیه‌نشین شهرها، وجود رسوبات، شوری، کدورت بالا و گاهی آلودگی‌های میکروبی، کیفیت آب را کاهش داده است.

این وضعیت، پیامد مستقیم کم‌توجهی به زیرساخت‌های تصفیه، فرسودگی شبکه‌های انتقال، و نبود سامانه‌های پایش مستمر کیفیت آب است.

پایش ماهیانه ۱۵۰۰ نمونه میکروبی آب شرب لرستان

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت: در راستای اطمینان از سلامت و ایمنی منابع تأمین آب، ماهیانه بیش از ۱۵۰۰ نمونه میکروبی از آب شرب در سراسر استان برداشت می‌شود.

نورالدین نور یزدان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان امروز در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها با اشاره به اهمیت پایش مستمر کیفیت آب شرب، اظهار کرد:: در راستای اطمینان از سلامت و ایمنی منابع تأمین آب، ماهیانه بیش از ۱۵۰۰ نمونه میکروبی از آب شرب در سراسر استان لرستان برداشت می‌شود.

وی افزود: این اقدام مهم توسط پیمانکاران دارای صلاحیت حرفه‌ای و با نظارت مستقیم مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب استان انجام می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان خاطرنشان کرد: نمونه‌برداری‌ها از کلیه منابع تأمین، مخازن ذخیره و شبکه‌های توزیع آب شهری و روستایی مطابق با برنامه زمان‌بندی مصوب و تواتر تعیین‌شده انجام می‌شود.

نور یزدان گفت: نمونه‌های جمع‌آوری‌شده تحت شرایط کاملاً استاندارد حمل و نگهداری شده و به آزمایشگاه‌های معتمد مستقر در سطح استان منتقل می‌شوند تا تحت آزمون‌های دقیق میکروبی قرار گیرند.

وی تأکید کرد: این پایش‌های منظم و مستمر، بخشی از برنامه‌های جامع کنترل و ارتقای کیفیت آب شرب بوده که در راستای حفظ سلامت عمومی و افزایش اعتماد شهروندان به خدمات تأمین و توزیع آب سالم در استان لرستان اجرایی می‌شود.

نگاه توسعه‌محور به آب شرب

ارتقای کیفیت آب شرب لرستان تنها یک پروژه‌ی فنی نیست، بلکه بخشی از فرایند توسعه‌ی پایدار استان است. کیفیت آب، مستقیماً بر جذب سرمایه‌گذاری، گردشگری، امنیت غذایی و رفاه عمومی اثر دارد. هیچ طرح توسعه‌ای بدون تضمین تأمین آب سالم و پایدار موفق نخواهد بود.

به همین دلیل، نوسازی تصفیه‌خانه‌ها، استفاده از فناوری‌های نوین تصفیه (مانند سیستم‌های اسمز معکوس و فیلتراسیون پیشرفته)، و ایجاد شبکه‌ی یکپارچه‌ی پایش آنلاین کیفیت آب باید در اولویت سیاست‌گذاری‌های استانی قرار گیرد.

مشارکت اجتماعی و شفافیت

افزایش کیفیت آب شرب بدون جلب مشارکت مردم ممکن نیست. آموزش مصرف‌کنندگان درباره‌ی بهداشت آب، کاهش مصرف غیرضروری، و نظارت مردمی بر عملکرد شرکت‌های آب و فاضلاب، می‌تواند نقش مهمی در پایداری این فرایند داشته باشد.

از سوی دیگر، شفافیت در اعلام وضعیت کیفیت آب در هر منطقه و انتشار منظم نتایج آزمایش‌ها، نه‌تنها حق مردم است بلکه اعتماد عمومی را نیز تقویت می‌کند.

لزوم حمایت ملی و بودجه‌ی هدفمند

تأمین آب سالم، وظیفه‌ای ملی است. با توجه به شرایط توپوگرافی و پراکندگی سکونت‌گاه‌ها در لرستان، تحقق این هدف نیازمند حمایت جدی دولت مرکزی و جذب بودجه‌ی ویژه برای پروژه‌های زیرساختی است. در این مسیر، همکاری میان وزارت نیرو، وزارت بهداشت، سازمان محیط زیست و استانداری لرستان ضروری است تا طرحی جامع برای ارتقای کیفیت آب تا افق ۱۴۱۰ تدوین شود.

مردم لرستان سزاوار آن‌اند که در کنار طبیعت سرسبز و رودخانه‌های پرآب‌شان، از نعمت آب شرب سالم و باکیفیت نیز برخوردار باشند. ارتقای کیفیت آب شرب در این استان نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت انسانی، بهداشتی و اخلاقی است.

بی‌تردید، سرمایه‌گذاری در کیفیت آب، سرمایه‌گذاری در آینده‌ی استان است؛ آینده‌ای که سلامت، عدالت و توسعه در آن معنا می‌یابد.