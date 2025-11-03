مدیر کل دفتر تدوین و مقررات بازرگانی وزارت جهاد از افزایش ثبت سفارش نهاده‌های دامی نسبت به سال قبل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - شهرام آذین مدیرکل دفتر تدوین و مقررات بازرگانی وزارت جهاد با بیان اینکه مشکلات تامین نهاده های دامی ناشی از تامین ارز است، گفت: بنابر آمار امسال ثبت سفارش نهاده های دامی نسبت به سال قبل افزایش داشته، اما تامین ارز نشده است.

به گفته وی، طی یک تا ۲ ماه اخیر اقداماتی که وزارت جهاد با بانک مرکزی انجام داد، برای تامین بخشی از ارزهای معوق که کالا ترخیص شده بود، روند بهبود می یابد.

آذین گفت: مشکل اصلی ثبت سفارش تامین ارز است که واردکننده باید اطمینان داشته باشد که به موقع ارز کالای خود را تامین کند.

