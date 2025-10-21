وزیر اقتصاد گفت: طبق زمانبندی باید نهایتا تا یک ماه آینده طرح خود در خصوص سهام عدالت را به دولت ارائه کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مدنی زاده وزیر اقتصاد گفت: در خصوص سهام عدالت یک طرحی را تقریبا آماده کردیم اکنون مراحل تصویب آن در شورای عالی بورس و بعد هم هیات دولت است که انشالله همین سهام عدالت فعلی را ساماندهی و بعد انشالله به بحث جاماندگان سهام عدالت بپردازیم.

او افزود: طبق زمانبندی ما انشالله باید نهایتا تا یک ماه آینده طرح خود را به دولت ارائه کنیم؛ این طرح شامل ساماندهی سهام عدالت مسقیم و غیرمستقیم و... است.

کارت اعتباری برای ازدواج 

در ادامه وزیر اقتصاد بیان کرد: به جوانانی که ازدواج کرده‌اند یا در طرح فرزندآوری قرار دارند، کارت‌های اعتباری ارائه خواهد شد تا بتوانند کالاهای ایرانی خریداری کنند؛ احتمال دارد وام ازدواج به طور کامل حذف نشود، اما در واقع با این طرح توسعه خواهد یافت مراحل اجرایی را آغاز کرده‌ایم و به محض تکمیل زیرساخت‌ها در بانک‌های مختلف، اعلام خواهیم کرد.

 

