معاون اول رئیس جمهور گفت: دانشگاه فرهنگیان باید احساس کند که همه امکانات در اختیار این دانشگاه است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدرضا عارف روز سه شنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ در آیین استقبال از نو دانشجو معلمان که در دانشگاه فرهنگیان برگزار شد، با تاکید بر اینکه معلمان نقش محوری و کلیدی در اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تربیت سکانداران آینده کشور دارند، گفت: انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی بود که مهم‌ترین و اولین رسالت آن تربیت نیروی انسانی در طراز ارزش‌ها و نظام جمهوری اسلامی ایران بود.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: در ارتباط با تربیت معلم در طراز انقلاب اسلامی به این چالش اساسی رسیدیم که چه کسانی باید این افراد را تربیت کنند و مباحث مفصل و ریشه‌ای در سال‌های اول انقلاب مطرح شد که شاید انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها در پاسخ به این سوال مهم بود که آیا شرایط آموزش کشور و وضعیت مدارس و دانشگاه‌ها ما در این شاخص و سنجه اصلی معلم در طراز انقلاب اسلامی موفق است یا خیر؟

عارف اضافه کرد: اهداف عالی در برنامه‌ها و محافل در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مطرح بود که مدارس، دانشگاه‌ها، معلمان و اساتید چه ویژگی‌هایی باید داشته باشند که در شأن تاکیدات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، افتخار شغل انبیا و تربیت نسل انسان باشد و این بزرگترین مسئولیتی بود که در دو دهه اول انقلاب بحث می‌شد که لازمه تربیت این نیرو‌ها و افراد چیست.

وی با بیان اینکه دانش آموزان و دانشجویان از معلمان و اساتید خود الگوگیری می‌کنند، گفت: هیچ فردی در زندگی جوان و نوجوان به اندازه معلم و استاد تاثیرگذار نیست چراکه بیشترین ساعات روز را در مدارس و دانشگاه‌ها می‌گذرانند و همچنین با توجه به جایگاه معنوی علم آموزی در سخنان حضرت امیرالمومنین علیه السلام که می‌فرمایند «اگر کسی به من حرفی یاد دهد بنده او هستم» نشانگر جایگاه و منزلتی است که در هیچ مقامی نمی‌بیند.

عارف با اشاره به تدوین سند چشم‌انداز و تصویب و ابلاغ توسط مقام معظم رهبری که سمت و سوی کشور در همه زمینه‌ها را مشخص کرد، بیان کرد: هدف گذاری سند چشم انداز بر اساس علم و دانش بود و سایر بخش‌های توسعه‌ای کشور نیز مبتنی بر علم و فناوری باشد که در این صورت به اهداف خود خواهیم رسید.

منبع: ریاست جمهوری 

برچسب ها: محمدرضا عارف ، دانشگاه فرهنگیان
تبادل نظر
