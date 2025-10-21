باشگاه خبرنگاران جوان - پرچم مقدس کشورمان در محل برگزاری مراسم افتتاحیه سومین دوره بازی‌های آسیایی بحرین ۲۰۲۵، با احترام نظامی ورزشکاران و کادر سرپرستی توسط هستی خزایی، بانوی ملی‌پوش بسکتبال کشورمان به اهتزاز در آمد.

در زمان اهتزاز پرچم مقدس و طنین انداز شدن سرود ملی کشورمان، ورزشکاران و کادر سرپرستی حاضر در مراسم، ضمن خواندن سرود ملی به پرچم مقدس کشورمان احترام نظامی گذاشتند.

علیرضا پاکدل سرپرست کاروان سفیران امید، رضا شجیع رئیس کمیته فنی کاروان، حمیرا اسدی و محمد کاظمی از اعضای کادر سرپرستی کاروان و حججی رئیس فدراسیون سه‌گانه از دیگر اعضای کاروان ورزشی ایران بودند که در این مراسم حضور داشتند.

یاسین موسوی و درسا فرشادپور از ملی‌پوشان موی‌تای، هستی خزایی و علیرضا رشیدی از ملی‌پوشان بسکتبال ۳ x ۳، امیر مهدی وظیفه و وانیا فتحعلی‌پور از ملی‌پوشان ورزش‌های رزمی، فرزان احمدی و نازنین فاطمه داودی ۲ ملی پوش بوکس، پارسا رسولی ملی‌پوش سه‌گانه و سوشیانت صادقی ملی‌پوش گلف از ورزشکاران حاضر در مراسم پرچم بودند.