باشگاه خبرنگاران جوان - تیم والیبال ساحلی پسران ایران که در ۲ بازی قبلی خود مقابل تیم‌های والیبال ساحلی مالزی و عربستان به برتری ۲ بر صفر رسیده بود، در بازی سوم مقابل چین پس از پیروزی ۲۱ بر ۱۵ در ست اول، در ست دوم با نتیجه نزدیک ۲۱ بر ۱۹ نتیجه را واگذار کرد تا کار به ست سوم برسد. در این ست هم رقابت نزدیکی را بین دو تیم شاهد بودیم و در پایان این چین بود که با نتیجه ۱۵ بر ۱۳ به برتری رسید و برنده مسابقه شد.

ماهان جهانی‌فر و ابوالفضل مرزبان، بعد از یک روز استراحت، در چهارمین بازی خود و در روز پنجشنبه از ساعت ۱۴:۳۰، به مصاف قزاقستان می‌روند.