تیم والیبال ساحلی پسران ایران در بازی با تیم چین در بازی‌های آسیایی جوانان، نتیجه را واگذار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم والیبال ساحلی پسران ایران که در ۲ بازی قبلی خود مقابل تیم‌های والیبال ساحلی  مالزی و عربستان به برتری ۲ بر صفر رسیده بود، در بازی سوم مقابل چین پس از پیروزی ۲۱ بر ۱۵ در ست اول، در ست دوم با نتیجه نزدیک ۲۱ بر ۱۹ نتیجه را واگذار کرد تا کار به ست سوم برسد. در این ست هم رقابت نزدیکی را بین دو تیم شاهد بودیم و در پایان این چین بود که با نتیجه ۱۵ بر ۱۳ به برتری رسید و برنده مسابقه شد.

ماهان جهانی‌فر و ابوالفضل مرزبان، بعد از یک روز استراحت، در چهارمین بازی خود و در روز پنجشنبه از ساعت ۱۴:۳۰، به مصاف قزاقستان می‌روند. 

برچسب ها: بازیهای آسیایی ، مسابقات آسیایی جوانان ، تیم ملی والیبال ساحلی ایران
خبرهای مرتبط
سومین پیروزی قاطع تیم کبدی پسران ایران برابر میزبان رقابت‌ها
بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵؛
برنامه رقابت ورزشکاران ایرانی در روز سه‌شنبه ۲۹ مهرماه 
سرپرست تیم کبدی دختران: با آمادگی کامل به دنبال فینال هستیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
غلامرضا فرخی به مدال طلا دست یافت
اولین برد آسیایی شاگردان نویدکیا در نقش جهان
خشم هندی‌ها از کریستیانو رونالدو
احترام نظامی به پرچم مقدس کشورمان در مراسم اهتزاز پرچم
ساپینتو: نتایج استقلال در بازی‌های قبل ناعادلانه بود/ مدیریت کردن رضاییان و حردانی سخت است
فردین هدایتی دومین طلایی ایران شد
تیم گلبال مردان ایران قهرمان آسیا شد
کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان؛ ۲ نماینده ایران در نیمه‌نهایی
سومین پیروزی قاطع تیم کبدی پسران ایران برابر میزبان رقابت‌ها
دختران کبدی‌ ایران به فینال آسیا رسیدند
آخرین اخبار
وحید هاشمیان تا بازی با ذوب آهن روی نیمکت سرخپوشان است
AFC: بازیکنان سپاهان مقابل آخال بی دقت بودند
پیروزی پرگل شباب الاهلی و الهلال در لیگ نخبگان آسیا
دیدار سفیر ایران در ریاض با قائم مقام وزیر ورزش عربستان سعودی
برنامه رقابت ورزشکاران ایران در ۳۰ مهر
پسران کبدی ایران مقابل هند ناکام ماندند
بارسلونا ۶ - ۱ المپیاکوس/ خط و نشان شاگردان فلیک پیش از ال کلاسیکو + فیلم
فردین هدایتی دومین طلایی ایران شد
محمدی به دیدار فینال راه یافت/ شمسی پور راهی رده بندی شد
غلامرضا فرخی به مدال طلا دست یافت
نویدکیا: ما در تمام کنندگی برابر تیم آخال ضعف داشتیم
تیم هندبال پسران ایران از سد چین عبور کرد
شکست تیم ملی والیبال ساحلی پسران برابر چین
احترام نظامی به پرچم مقدس کشورمان در مراسم اهتزاز پرچم
کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان؛ ۲ نماینده ایران در نیمه‌نهایی
اولین برد آسیایی شاگردان نویدکیا در نقش جهان
دختران پدل ایران با اقتدار عربستان را شکست دادند
صعود شاگردان غلامی به عنوان صدرنشین
تیم گلبال مردان ایران قهرمان آسیا شد
خشم هندی‌ها از کریستیانو رونالدو
دختران کبدی‌ ایران به فینال آسیا رسیدند
حردانی: استقلال متفاوتی را خواهید دید/ دودستگی در تیم وجود ندارد
ساپینتو: نتایج استقلال در بازی‌های قبل ناعادلانه بود/ مدیریت کردن رضاییان و حردانی سخت است
سومین پیروزی قاطع تیم کبدی پسران ایران برابر میزبان رقابت‌ها
مخالف حضور به‌نژاد در تیم ملی والیبال بودیم/ چون بحث ملی است تبعیت می‌کنیم
رونمایی از جدی‌ترین گزینه جانشینی درویش در پرسپولیس
کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ محمدی حریف اوکراینی را شکست داد
تقدیر AFC از رییس و دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران
سرمربی الوحدات: می‌دانیم بازی برابر استقلال چقدر مهم است
معرفی سرمربی جدید ناتینگهام؛ دایچ به لیگ برتر بازگشت